Что происходит с рынком недвижимости во время войны — Finance.ua

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Что происходит с рынком недвижимости во время войны

Недвижимость
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Что происходит с рынком недвижимости во время войны
Что происходит с рынком недвижимости во время войны
В Украине рынок жилья переживает сверхсложные времена: больше жилья строится на Западной Украине, а где-то все замерло. В целом по стране темпы строительства жилья существенно просели по сравнению с временем до вторжения.

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Такое мнение высказала в интервью президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Елена Гайдамаха.
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Отмечается, что в прифронтовых областях (Сумщина, Харьковщина, Запорожье, Херсонщина) цены на жилье низкие. К примеру, в Херсоне нет как такового рынка недвижимости, он стоит. Одна из причин, по словам Елены Гайдамахи, — ежедневные интенсивные вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры.
А в Харькове цены на жилье упали на 75% по сравнению с довоенным периодом. По словам специалиста, есть случаи, когда однокомнатную квартиру можно купить менее чем за $10 тыс. Более-менее сохранился рынок недвижимости в Запорожье, но там очень низкие цены.
Кроме того, стоит подчеркнуть, что падение стоимости недвижимости коснулось и столицы. Цены на жилье в Киеве не добрались до довоенной отметки на 3−5%. Это касается и аренды, и продаж.
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Очень неожиданная ситуация со стоимостью недвижимости в Николаевской области. В этой прифронтовой области, куда долетают даже КАБы, выросли цены на жилье. Все потому, что многие местные, получая выплаты от государства за свои разрушенные дома, не переезжают в другие области, а тут же покупают дома или квартиры.
Как подчеркнула глава Ассоциации риэлторов, настоящий строительный бум наблюдается на Ивано-Франковщине, Львовщине, Буковине и Закарпатье. Цены в новостройках стартуют от $950 за кв. м на этапе котлована. Когда же строительство завершено, продажа квартир стартует с $1,3 тыс. за «квадрат».
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«Считаю, что эта ситуация при условии завершения войны может иметь обратный эффект: западные области не имеют столько предприятий и свободных вакансий, чтобы обеспечить работой большое количество внутренних переселенцев. Поэтому им со временем придется продать приобретенное жилье и переехать, скажем, в города-миллионники в поисках заработков», — прогнозирует риэлтор.
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