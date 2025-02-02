Большинство украинцев не смогут самостоятельно найти новое жилье в случае его потери — исследование — Finance.ua
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Большинство украинцев не смогут самостоятельно найти новое жилье в случае его потери — исследование

Недвижимость
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Большинство украинцев не смогут самостоятельно найти новое жилье в случае его потери — исследование
Большинство украинцев не смогут самостоятельно найти новое жилье в случае его потери — исследование
Если украинцы лишатся своего жилья, только 2% смогут приобрести новое, а 15% - арендовать.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Cedos совместно с Киевским международным институтом социологии в сентябре-октябре 2024 года.
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В то же время, 42% не имеют возможности обеспечить себя другим жильем и не знают, что делать в таком случае. Еще четверть могла бы временно переехать к родственникам или знакомым.
Большинство украинцев не смогут самостоятельно найти новое жилье в случае его потери — исследование

Где живут украинцы

Согласно исследованию, 79% украинцев из выборки живут в собственном жилье, а 14% - арендуют.
Собственное жилье чаще есть у жителей сел и у пожилых людей, а аренда распространена среди молодежи в городах.
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В течение 2021−2024 годов, после начала полномасштабной войны, больше людей стали проживать в арендованном жилье, отмечают исследователи.

Финансовая нагрузка из-за жилья

42% опрошенных тратят на жилье более трети своего дохода.
Большинство украинцев не смогут самостоятельно найти новое жилье в случае его потери — исследование
Арендаторы нередко экономят на еде и одежде, чтобы оплатить жилье. Среди людей 60+ лет, на питании вынуждены экономить 65%.
Большинство украинцев не смогут самостоятельно найти новое жилье в случае его потери — исследование
Экономить приходится даже тем, кто владеет жильем, чтобы оплатить коммунальные услуги и другие расходы.
Большинство украинцев не смогут самостоятельно найти новое жилье в случае его потери — исследование
Напомним, в Украине начали принимать заявки на получение субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Это дополнительное пособие семьям из числа ВПЛ, которые вынуждены арендовать жилье из-за того, что лишились собственного в результате российской агрессии и оккупации.
В то же время ВПЛ могут получать другие социальные пособия, которые определены законодательством, в частности субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
По материалам:
Хмарочос
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