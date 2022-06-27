Что предлагает проект закона о прощении банковских кредитов — Finance.ua

Что предлагает проект закона о прощении банковских кредитов Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

Народные депутаты размышляют о том, как помочь тем, чье имущество пострадало от боевых действий, находится на оккупированной территории, но при этом владелец недвижимости покупал ее в кредит, а значит, у него остается долг, который ежемесячно нужно погашать.

Как пишет Фокус, чтобы решить вопрос по долгам за имущество, которым заемщик пользоваться больше не может, 14 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 7441-1.

В новом законопроекте № 7441-1 предлагается обеспечить заемщиков двумя возможностями.

первая — это временная пауза в платежах по кредиту;

вторая — полное прощение (аннулирование) кредита.

Что касается паузы в оплате займа, то проект предусматривает, что в период действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после дня его прекращения или отмены заемщик может обратиться в банк и оформить приостановление уплаты денежного обязательства по кредиту, обеспеченному недвижимым имуществом или автомобилем. Это можно сделать, если имущество расположено на временно оккупированной территории или на территории вблизи военных действий, или находится в окружении, а также если квартира или автомобиль были повреждены в результате боевых действий.

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Если же имущество уничтожено в результате войны, законопроект предлагает полностью освободить заемщика от обязанности платить по кредиту. Правда, речь идет не о любом объекте, а только если это недвижимость, общая площадь которой не превышает для квартиры 140 квадратных метров, для жилого дома — 250 квадратных метров, которая является единственным местом жительства заемщика. Или если уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2,5 л. Кроме того, простить кредит, согласно законопроекту, могут, только если нет просроченной задолженности по договору.

Списывать предлагают кредиты на автомобили и недвижимость, уничтоженные в результате боевых действий в период войны в Украине.

Кстати, прощение кредита вовсе не означает, что платить по нему заемщик не будет уже никогда, ведь в проекте закона четко сказано: обязанность должника возобновить платежи по кредиту появляется, как только тот получит от государства компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество.

Какие риски может принести заемщикам и банкам законопроект

«Проект закона вообще ставит в зависимость возобновление у заемщика обязанности по уплате по кредиту от события получения соответствующей компенсации от государства. Это означает потенциальное переложение на банк финансового ущерба, поскольку банк не сможет получить возврат средств даже по телу кредита, пока не будет осуществлена компенсация заемщику от государства, а компенсация может и не произойти, например, если заемщик не совершил действий по получению или необходимому оформлению такой компенсации и даже если компенсация будет получена, то нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать о направлении заемщиком такой компенсации на возврат кредита. Такие обстоятельства могут спровоцировать судебные споры между банками и заемщиками», — считает Игорь Млечко, управляющий партнер ASAGroup.

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Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько говорит, что к некоторым формулировкам в законопроекте № 7441-1 есть вопросы. «К примеру, в формулировке абзаца 4 пп. 165.1.55 п. 65.1 ст. 165 НК говорится о прощении (аннулировании) суммы долга (кредита). Но не уточняется, речь идет в этом случае только об основной сумме долга или о прощении (списании) суммы процентов, комиссии и/или штрафных санкций (пени) по такому долгу. Кроме того, в проекте четко не определено, какие именно подтверждающие документы о принадлежности ему определенного вида имущества заемщик должен предоставить кредитору, что может усложнить реализацию механизма», — подчеркнул Игорь Ясько.

По его словам, зафиксировать повреждение имущества можно с помощью фото и видео, а также документов или показаний представителей Минобороны, МВД, СНБО, ГСЧС, полиции и других уполномоченных органов. Это могут быть протоколы осмотра места происшествия от правоохранителей, акты обследования жилья, справки об уничтожении или повреждении жилья.

В законопроекте № 7441-1 есть риски не только для заемщиков, которым банки должны аннулировать долги, но и для самих финансовых учреждений — то есть для кредиторов.

«Отсутствуют четко урегулированные компенсаторные механизмы для банков. Поэтому риски для банков очевидны и заключаются они в потенциальном ущербе от приостановки или аннулирования (прощения) кредита», — пояснил Игорь Ясько.

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Фокус По материалам:

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