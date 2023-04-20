Что повлечет за собой крах экономики рф: глава НБУ назвал условие — Finance.ua
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Что повлечет за собой крах экономики рф: глава НБУ назвал условие

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Процесс крушения российской экономики может начаться уже в 2023 году. Этому будут способствовать западные санкции и расходы на войну против Украины.
Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
По словам Андрея Пышного, как бы россияне ни пытались убедить весь мир в том, что санкции не работают — это ложь.
«Работают и работают мощно. И здесь нужно поблагодарить США, администрацию Байдена. Здесь нужно поблагодарить Европейский Союз за новые, более масштабные, смелые, глубокие пакеты санкционного давления на рф», — сказал он.
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Он пояснил, что действие санкций на россию можно увидеть, внимательно читая статистику. К примеру, уже в следующем полугодии Центробанк рф, вероятнее всего, прибегнет к покрытию бюджетного дефицита страны печатью денег.
«Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию к экономически-финансовому краху, а политический режим Путина — к банкротству», — добавил Пышный.
Он также отметил, что, по разным версиям, страны Запада заблокировали от 300 до 350 млрд долларов средств Центрального банка россии.
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«Я бы к этому еще добавил заблокированные активы российских олигархов, которые являются прямыми соучастниками этой войны и бенефициарами путинского режима, и теми, кто его поддерживает и продолжает финансировать. Поэтому они должны понести соответствующую ответственность, в том числе материальную», — сказал Пышный.
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Напомним, по данным Forbes, россия потратила на войну $114,4 млрд (около $10 млрд ежемесячно) — это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Больше денег было потрачено на обеспечение военных.
В ноябре 2022 стало известно, что в россии начался процесс глубокой рецессии. Ведь объемы производства там сокращались два квартала подряд. Кроме того, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
ТСН
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