НБУ ввел дифференцированные тарифы BankID — Finance.ua

НБУ ввел дифференцированные тарифы BankID Сегодня 10:45 — Казна и Политика

НБУ ввел дифференцированные тарифы BankID

Национальный банк Украины ввел изменения в Системе BankID НБУ.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Стандартизированные наборы данных

Внедрение стандартизированных наборов данных, каждый из которых содержит уникальную комбинацию информации о пользователе, способствует усилению защиты данных, передаваемых через Систему BankID НБУ. Ведь теперь банк-идентификатор передает учреждению только тот объем персональных данных своего клиента, который минимально необходим для предоставления услуги (ранее идентификационные данные пользователя передавались через систему единым набором).

Межабонентские тарифы

Возможность абонента — предоставителя услуги использовать тот или иной стандартизированный набор данных определяется типом услуги, которую он предоставляет пользователю.

Это позволяет абонентам перейти на более гибкие дифференцированные межабонентские тарифы. Теперь вместо единого тарифа за одно успешное подтверждение идентификации (в размере 20 грн) предлагаются дифференцированные тарифы (от 5 до 20 грн) в зависимости от объема пользовательских данных, содержащихся в конкретном стандартизированном наборе.

Для чего это нужно

«Такие изменения будут способствовать повышению доверия к нашей системе со стороны пользователей, а дифференцированные межабонентские тарифы — позволят оптимизировать расходы абонентов — предоставителей услуги за счет получения только необходимого объема данных о своем клиенте. В целом это должно положительно повлиять на развитие системы и повысить заинтересованность в ней новых абонентов», — объяснила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева.

В то же время, по ее словам, это будет способствовать расширению сферы применения системы BankID НБУ, в результате чего граждане получат возможность доступа к еще большему количеству дистанционных услуг.

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