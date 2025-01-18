Что обязательно должно быть в авто в Польше в 2025 году — Finance.ua

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Что обязательно должно быть в авто в Польше в 2025 году

Технологии&Авто
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Что обязательно должно быть в авто в Польше в 2025 году
Что обязательно должно быть в авто в Польше в 2025 году
Обязательное оборудование автомобиля определено в Постановлении Министра инфраструктуры Польши от 31 декабря 2002 года о техническом состоянии транспортных средств и объеме их необходимого оборудования. Об этом пишет inpoland.net.pl.
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Транспортное средство должно иметь:

  • идентификационный номер (VIN),
  • автоматические стеклоочистители и омыватели стекла,
  • спидометр,
  • зеркало заднего вида и хотя бы одно наружное зеркало с левой стороны автомобиля,
  • звуковой сигнал,
  • ремни безопасности,
  • подголовники на каждом сиденье,
  • крылья шириной не менее ширины шины.
Обязательно в транспортном средстве должен быть огнетушитель и предупредительный треугольник. Эксперты по безопасности советуют найти место в авто еще для некоторых вещей, а именно для буксирного троса, аптечки, светоотражающего жилета.

Штрафы

В правилах определены положения, определяющие размер штрафа за отсутствие необходимых элементов в автомобиле. Тариф за отсутствие огнетушителя или предупредительного треугольника предусматривает штраф в размере от 20 до 500 злотых.
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Размер штрафа будет зависеть от вида правонарушения. Следует добавить, что оштрафовать водителя могут и за усложненный доступ к огнетушителю или треугольнику.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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