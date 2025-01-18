Что обязательно должно быть в авто в Польше в 2025 году — Finance.ua

Что обязательно должно быть в авто в Польше в 2025 году
Обязательное оборудование автомобиля определено в Постановлении Министра инфраструктуры Польши от 31 декабря 2002 года о техническом состоянии транспортных средств и объеме их необходимого оборудования. Об этом пишет inpoland.net.pl.
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Транспортное средство должно иметь:
- идентификационный номер (VIN),
- автоматические стеклоочистители и омыватели стекла,
- спидометр,
- зеркало заднего вида и хотя бы одно наружное зеркало с левой стороны автомобиля,
- звуковой сигнал,
- ремни безопасности,
- подголовники на каждом сиденье,
- крылья шириной не менее ширины шины.
Обязательно в транспортном средстве должен быть огнетушитель и предупредительный треугольник. Эксперты по безопасности советуют найти место в авто еще для некоторых вещей, а именно для буксирного троса, аптечки, светоотражающего жилета.
Штрафы
В правилах определены положения, определяющие размер штрафа за отсутствие необходимых элементов в автомобиле. Тариф за отсутствие огнетушителя или предупредительного треугольника предусматривает штраф в размере от 20 до 500 злотых.
Размер штрафа будет зависеть от вида правонарушения. Следует добавить, что оштрафовать водителя могут и за усложненный доступ к огнетушителю или треугольнику.
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