Что обязательно должно быть в авто в Польше в 2025 году — Finance.ua

Что обязательно должно быть в авто в Польше в 2025 году Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

Что обязательно должно быть в авто в Польше в 2025 году

Обязательное оборудование автомобиля определено в Постановлении Министра инфраструктуры Польши от 31 декабря 2002 года о техническом состоянии транспортных средств и объеме их необходимого оборудования. Об этом пишет inpoland.net.pl

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Транспортное средство должно иметь:

идентификационный номер (VIN),

автоматические стеклоочистители и омыватели стекла,

спидометр,

зеркало заднего вида и хотя бы одно наружное зеркало с левой стороны автомобиля,

звуковой сигнал,

ремни безопасности,

подголовники на каждом сиденье,

крылья шириной не менее ширины шины.

Обязательно в транспортном средстве должен быть огнетушитель и предупредительный треугольник. Эксперты по безопасности советуют найти место в авто еще для некоторых вещей, а именно для буксирного троса, аптечки, светоотражающего жилета.

Штрафы

В правилах определены положения, определяющие размер штрафа за отсутствие необходимых элементов в автомобиле. Тариф за отсутствие огнетушителя или предупредительного треугольника предусматривает штраф в размере от 20 до 500 злотых.

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Размер штрафа будет зависеть от вида правонарушения. Следует добавить, что оштрафовать водителя могут и за усложненный доступ к огнетушителю или треугольнику.

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