Что нужно знать о монетизации льгот на «коммуналку» — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Что нужно знать о монетизации льгот на «коммуналку» Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Что нужно знать о монетизации льгот на «коммуналку»

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получателям их с января текущего года предоставляются исключительно в денежной наличной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Министерство работает над повышением мотивирующего фактора социальных пособий, через монетизацию выплат в том числе. Это значит, что благодаря реализации реформы по предоставлению выплат исключительно в денежной форме, человек может получить „на руки“ свои деньги и, сэкономив энергоресурсы, потратить сэкономленную сумму на другие потребности. Это один из ключевых инструментов повышения мотивации граждан к энергосбережению», — говорят в министерстве.

Как было раньше

Ранее существовали две формы денежной выплаты: наличная и безналичная. Вступившие в силу изменения будут касаться льготников, которые в 2022 году получали льготы в денежной безналичной форме (средства поступали на учетную запись в АО «Ощадбанк», откуда направлялись поставщикам жилищно-коммунальных услуг).

Инфографика: Минсоцполитики

Что меняется

Выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам теперь производится в денежной наличной форме путем перечисления средств Пенсионным фондом Украины:

тем льготникам, которые до декабря 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, ПФУ перечислит средства на их счета, открытые в уполномоченных банках или для выплаты через отделения Укрпочты. Это зависит от способа выплаты, избранного получателем льготы;

пенсионерам, которые до декабря 2022 года получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет производиться путем перечисления средств на их пенсионные счета в уполномоченных банках или через отделения Укрпочты, где человек получает пенсию;



льготникам, которые до декабря 2022 года получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами (т.е. в ПФУ отсутствуют выплатные реквизиты банковского счета или адрес доставки средств) средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые в Ощадбанке.

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Об открытии такого счета в банке органы ПФУ информируют льготника.

Как получить средства

Чтобы получить денежные средства с такого счета, нужно лично обратиться в Ощадбанк для заключения договора банковского счета.

Если же льготник желает получать средства льгот на счет, открытый в другом банке или через Укрпочту, он должен обратиться с соответствующим заявлением в орган Пенсионного фонда Украины:

лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины (перечень действующих сервисных центров);

по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Следует отметить, что льготники, которые получают льготу в наличной денежной форме, обязаны самостоятельно платить ежемесячно стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы выплаченной им льготы, то есть Ощадбанк больше не будет администрировать расчеты льготника с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, как это было при предоставлении льготы в денежной безналичной форме

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