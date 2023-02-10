Что нужно знать о монетизации льгот на «коммуналку» — Finance.ua

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Что нужно знать о монетизации льгот на «коммуналку»

Казна и Политика
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Что нужно знать о монетизации льгот на «коммуналку»
Что нужно знать о монетизации льгот на «коммуналку»
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получателям их с января текущего года предоставляются исключительно в денежной наличной форме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Министерство работает над повышением мотивирующего фактора социальных пособий, через монетизацию выплат в том числе. Это значит, что благодаря реализации реформы по предоставлению выплат исключительно в денежной форме, человек может получить „на руки“ свои деньги и, сэкономив энергоресурсы, потратить сэкономленную сумму на другие потребности. Это один из ключевых инструментов повышения мотивации граждан к энергосбережению», — говорят в министерстве.
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Как было раньше

Ранее существовали две формы денежной выплаты: наличная и безналичная. Вступившие в силу изменения будут касаться льготников, которые в 2022 году получали льготы в денежной безналичной форме (средства поступали на учетную запись в АО «Ощадбанк», откуда направлялись поставщикам жилищно-коммунальных услуг).
Инфографика: Минсоцполитики
Инфографика: Минсоцполитики

Что меняется

Выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам теперь производится в денежной наличной форме путем перечисления средств Пенсионным фондом Украины:
  • тем льготникам, которые до декабря 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, ПФУ перечислит средства на их счета, открытые в уполномоченных банках или для выплаты через отделения Укрпочты. Это зависит от способа выплаты, избранного получателем льготы;
  • пенсионерам, которые до декабря 2022 года получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет производиться путем перечисления средств на их пенсионные счета в уполномоченных банках или через отделения Укрпочты, где человек получает пенсию;
  • льготникам, которые до декабря 2022 года получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами (т.е. в ПФУ отсутствуют выплатные реквизиты банковского счета или адрес доставки средств) средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые в Ощадбанке.
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Об открытии такого счета в банке органы ПФУ информируют льготника.

Как получить средства

Чтобы получить денежные средства с такого счета, нужно лично обратиться в Ощадбанк для заключения договора банковского счета.
Если же льготник желает получать средства льгот на счет, открытый в другом банке или через Укрпочту, он должен обратиться с соответствующим заявлением в орган Пенсионного фонда Украины:
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Следует отметить, что льготники, которые получают льготу в наличной денежной форме, обязаны самостоятельно платить ежемесячно стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы выплаченной им льготы, то есть Ощадбанк больше не будет администрировать расчеты льготника с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, как это было при предоставлении льготы в денежной безналичной форме
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По материалам:
Finance.ua
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