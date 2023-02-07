Льготы на оплату коммунальных услуг: кто имеет право на получение — Finance.ua

Льготы на оплату коммунальных услуг: кто имеет право на получение Сегодня 10:03 — Личные финансы

Льготы на оплату коммунальных услуг: кто имеет право на получение

Отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

«Перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи», — говорится в сообщении.

К таким льготам относятся, в частности, льготы по оплате:

жилья (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом;

коммунальных услуг (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе транспортировка, распределение и поставка), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

топлива и сжиженного газа.

Льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота назначается на 12 месяцев.

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Также предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме с учетом среднемесячного дохода.

В размере 100% скидки:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 11 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты») и члены семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, жена мужчина);

пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лицам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа, которые работают / ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

В размере 50% скидки:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей);

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, которые стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и члены их семей;

жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, имеющей ребенка с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям лиц из числа жертв нацистских преследований;

В размере 25% скидки:

детям войны.

Если доход семьи льготника превышает дающий право на льготу — человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии.

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