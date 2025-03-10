Что нужно знать о ЕСВ и военном сборе для ФЛП в 2025 году — Finance.ua
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Что нужно знать о ЕСВ и военном сборе для ФЛП в 2025 году

Личные финансы
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Что нужно знать о ЕСВ и военном сборе для ФЛП в 2025 году
Что нужно знать о ЕСВ и военном сборе для ФЛП в 2025 году
Единый социальный взнос (ЕСВ) является платежом, который платят все работодатели и самозанятые лица. ЕСВ направляется на финансирование Пенсионного фонда, медицинского страхования, выплат по безработице и компенсации в случае несчастных случаев.
Так, уплата единого социального взноса в Пенсионный фонд с января уже не добровольная, даже при отсутствии фактического дохода ЕСВ придется перечислить государству.
Детальнее об уплате ЕСВ и военного сбора для ФЛП рассказали в статье Finance.ua.
ФЛП всех групп уплачивают единый социальный взнос по ставке 22%. Однако предприниматель самостоятельно выбирает сумму (базу начисления), с которой будет отчисляться взнос. Эта сумма не может быть меньше минимальной зарплаты. Если предприниматель желает, он может отчислять ЕСВ из большей суммы.
Поскольку на 1 января 2025 года минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн, то ФЛП первой, второй и третьей групп налогообложения будут платить по меньшей мере по 1 760 грн ЕСВ в месяц.

Размеры ЕСВ и военного сбора для ФЛП с 2025 года

ФЛП на I группе в 2025 году:
  • ЕСВ 1 760 грн (обязательная уплата);
  • военный сбор 800 грн (обязательная уплата, 10% от минимальной зарплаты).
Ежемесячная налоговая нагрузка для ФЛП на первой группе вырастет на 2 560 гривен. За квартал эта сумма составит 7 680 гривен, а ежегодно — 30 720 гривен.
ФЛП на II группе в 2025 году:
  • ЕСВ 1760 грн (обязательная уплата);
  • военный сбор 800 грн (обязательная уплата, 10% от минимальной зарплаты).
Итого налоги составят 4160 грн в месяц, что почти втрое больше, чем в 2024 году. В квартальном измерении — 12 480 гривен, за год — 49 920 грн.
ФЛП на III группе в 2025 году:
  • 1% военный сбор от дохода (обязательная уплата);
  • 1 760 грн ЕСВ (обязательная уплата).
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Кроме того, законом меняется максимальная база начисления единого социального взноса, то есть максимальная сумма дохода, с которой уплачивается ЕСВ в размере 22%. С 2025 года базу начисления ЕСВ подняли до 20 минимальных зарплат — до 160 тыс. грн. Таким образом, максимальная сумма единого социального взноса составит 35,2 тыс. грн в месяц. В годовом измерении ФЛП заплатит 422 тыс. грн.
Эти изменения важны для нескольких категорий налогоплательщиков. В частности, для работодателей, начисляющих официальную высокую заработную плату, — более 160 тыс. грн. Также этот лимит будут учитывать ФЛП на общей системе, которые платят ЕСВ с прибыли.

Ответственность за неуплату

Если ФЛП не уплатил или в неполной мере уплатил ЕСВ до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, — начисляется штраф. Если конечная дата уплаты приходится на выходной, то заплатить нужно уже 18 или даже 17 числа.
При несвоевременной уплате налагаются следующие санкции:
  • единовременная штрафная уплата 20% от непогашенной суммы;
  • 0,1% от суммы за каждый день просрочки уплаты.
Учитывая, что на 2025 год минимальный ЕСВ для ФЛП составляет 5280 грн за квартал, то единовременный штраф равен 1056 грн, а также 5,28 грн ежедневно до погашения просрочки.
Также в случае неуплаты ЕСВ не будет начисляться страховой стаж, что влияет на назначение пенсии и социальных выплат.
За несвоевременную или неполную уплату военного сбора ФЛП I и II группы (позднее 20 числа месяца) налагается штраф в размере 50% от суммы ВЗ, то есть с 1 января нового года эта сумма составит 400 гривен.
ФЛП первой и второй групп будут отчитываться о военном сборе как отдельной строке в годовой декларации. Подать отчетность за 2025 год им нужно будет только в январе-феврале 2026 года. В то же время ФЛП третьей группы впервые подадут декларацию и уплатят военный сбор уже в апреле-мае этого года по итогам первого квартала 2025-го. По результатам 2024 года отчетность осуществляется по старым правилам, без обязанности уплаты военного сбора.

Льготы по уплате ЕСВ

С 2025 года право на это получили следующие категории:
  • Первая категория — ФЛП на общей системе налогообложения, которые не осуществляют деятельность или не получают прибыль, с которой должны платить ЕСВ. Они должны подать декларацию с нулевым доходом за год. Льгота по уплате ЕСВ действует для них с 1 января 2021 года.
  • Вторая категория — ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях.
  • Третья категория — предприниматели, имеющие основное место работы, где работодатель платит за них ЕСВ с минимальной зарплаты. В таком случае необходимый страховой взнос считается уплаченным. Такая льгота действует с 1 января 2021 года.
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  • Четвертая категория — пенсионеры по возрасту или по выслуге лет.
  • Пятая категория — лица с инвалидностью любой группы.
  • Шестая категория — ФЛП и самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. То есть лица, объединяющие предпринимательство с профессиональной деятельностью, например адвоката или нотариуса. Им необходимо платить ЕСВ только один раз — или как ФЛП, или как самозанятое лицо.
  • Седьмая категория — ФЛП, призванные в ВСУ в связи с мобилизацией на особый период.

Особенности уплаты ЕСВ

С 2025 года предприниматели обязаны платить единый социальный взнос поквартально — в месяце, следующем за окончанием квартала. Отчетность по ЕСВ подается раз в год в виде Приложения 1 к годовой декларации.
Это может быть декларация об имущественном положении или право на уплату единого налога. Для предпринимателей II группы крайний срок подачи отчета — 3 марта 2025 года, для III группы — 10 февраля 2025 года. Также в 2025 году возобновляется обязательная месячная отчетность по наемным работникам, которую нужно подавать до 20 числа следующего месяца, начиная с февраля.
Добавим, если предприниматель закрывает ФЛП, он подает отчет по ЕСВ вместе с ликвидационной декларацией.
При переходе на другую систему налогообложения отчет по ЕСВ подается вместе с последней декларацией по предыдущей системе. В дальнейшем отчитываться о едином социальном взносе нужно уже по новым правилам.

Подробно обо всем, что нужно знать предпринимателю в этом году, читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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