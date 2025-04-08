Что нужно знать наследнику, чтобы не потерять право на наследование (все детали) — Finance.ua

Что нужно знать наследнику, чтобы не потерять право на наследование (все детали) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Что нужно знать наследнику, чтобы не потерять право на наследование (все детали)

Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследство открывается после смерти лица или в день, когда оно объявлено умершим. В случае, если в течение суток умерли несколько человек, которые могли бы наследовать друг после друга, наследство открывается одновременно в отношении каждого из них. То же касается ситуаций, когда они погибли во время общей опасности, например, стихийного бедствия или аварии.

В Министерстве юстиции напомнили гражданам ключевые моменты, которые необходимо учитывать при оформлении наследства.

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А также напомнили, что незнание законодательных требований может привести к потере права на наследственное имущество или потребности обращаться в суд.

В случае реабилитированных лиц временем открытия наследства считается день, когда Комиссия по восстановлению прав реабилитированных приняла решение о возвращении имущества их наследникам.

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Где открывается наследство

Местом открытия наследства является место жительства умершего. Если оно неизвестно, наследство открывают по местонахождению недвижимого имущества или его основной части. Если такой недвижимости несколько — наследники могут выбрать один из объектов.

В случае отсутствия недвижимого имущества наследство открывают по местонахождению основной части движимого имущества. Это может быть транспорт, банковские счета, ценные бумаги и т. д.

Военные

Для лиц, на момент смерти находившихся на военной службе, обучении, в интернатах или учреждениях социального назначения, учитывается место жительства до поступления или призыва. В случае содержания в учреждении исполнения наказаний принимается во внимание последнее место жительства до ареста или отбывания наказания.

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Как оформить наследство в условиях войны

Если наследство открывается на территории, где органы власти временно не работают или не имеют полного доступа к выполнению полномочий, в частности, в результате боевых действий или оккупации, наследственное дело можно открыть у любого нотариуса на территории Украины.

Сроки и действия наследника

Подать заявление о принятии наследства нужно в определенный срок, как правило, в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Если этот срок пропущен без уважительных причин, право на наследство может быть утрачено.

Чтобы узнать, открыто ли наследственное дело и где именно, наследник может обратиться к любому нотариусу со свидетельством о смерти или другим документом, подтверждающим факт смерти. Нотариус проверит информацию через наследственный реестр.

Отказ от принятия наследства

Наследник имеет право не принимать наследство, подав соответствующее письменное заявление об отказе от его принятия. Такое заявление также подается лично нотариусу.

Отказ от принятия наследства бесповоротный и не может быть отозван после истечения срока, установленного для его подачи.

Заявление об отказе от наследства должно быть оформлено в письменной форме и подано не позднее шести месяцев со дня открытия наследства. Оно не может содержать условий или оговорок (например, что наследник отказывается только в пользу определенного лица или при выполнении каких-либо действий).

Наследник имеет право отказаться в пользу другого лица из круга наследников (по завещанию или по закону). В таком случае это оформляется как «отказ в пользу другого лица». Такой отказ также должен быть нотариально заверен.

Наследование обязательной доли

Отдельным видом наследования является право на обязательную долю в наследстве, которое имеют:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители наследодателя.

Эти лица имеют право на половину части, которая принадлежала бы им при наследовании по закону, независимо от содержания завещания. То есть даже если они не упомянуты в завещании или им не оставлено ничего, они все равно имеют право получить часть наследства.

Наследование по праву представления

В случаях, когда наследник умер раньше наследодателя или одновременно с ним, его доля может перейти к его потомкам (например, к детям, внукам). Это называется наследованием по праву представления (статья 1266 Кодекса). В таком случае доля наследства, которая принадлежала бы умершему ранее наследнику, распределяется поровну между его потомками.

Подтверждение родственных связей

Для оформления наследства наследнику необходимо подтвердить свою родственную связь с умершим (при наследовании по закону), в частности предоставить документы:

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке;

решение суда об установлении факта родственных отношений (при отсутствии документального подтверждения).

Налогообложение наследства

Ставка налога на наследство зависит от степени родства:

0% - для наследников первой степени родства (родители, дети, супруги);

5% - для других физических лиц;

18% (НДФЛ) + 1,5% (военный сбор) — для нерезидентов Украины.

Освобождение от налога возможно в случае наследования жилья, которое являлось основным местом жительства наследодателя, в условиях, предусмотренных законодательством.

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