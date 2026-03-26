Что нужно сделать некоторым пенсионерам до 1 апреля — разъяснение Минсоцполитики
Минсоцполитики напоминает, что для части пенсионеров приближается важный дедлайн — к 1 апреля 2026 года нужно подать сообщение о неполучении пенсионных или страховых выплат от рф.
Кого это касается
Это касается тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или выехал с них и еще не перевел выплаты по новому месту. Подача уведомления — необходимое условие для продолжения начисления украинской пенсии.
Подать можно онлайн в личном кабинете Портала ПФУ.
Смотрите детали на слайдах:
Если не подать
Выплата пенсии и страховой оплаты может быть остановлена.
Ранее Finance.ua писал, что за 1 месяц до достижения пенсионного возраста украинцы должны подать документы в Пенсионный фонд. Сделать это можно как лично, так и онлайн через портал ПФУ.
Также Finance.ua писал, что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.
Пенсия по возрасту назначается:
- со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если человек обратился не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста;
- со дня обращения, если заявление подано позже, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста.
Отдельно предусмотрена норма об автоматическом назначении пенсии по возрасту (без обращения лица). В таком случае выплаты стартуют со дня, наступающего за днем достижения пенсионного возраста.
Также по теме
Что нужно сделать некоторым пенсионерам до 1 апреля — разъяснение Минсоцполитики
lifecell с апреля меняет тарифы (цены)
В «Нафтогазе» сообщили, как удобно оплачивать счета газа
Укрзализныця запускает дополнительные поезда в Карпаты
В ПриватБанке объяснили, почему у них такие высокие комиссии
Можно ли уволить несовершеннолетнего работника — разъяснение Гоструда