Что нужно сделать некоторым пенсионерам до 1 апреля — разъяснение Минсоцполитики

Минсоцполитики напоминает, что для части пенсионеров приближается важный дедлайн — к 1 апреля 2026 года нужно подать сообщение о неполучении пенсионных или страховых выплат от рф.

Кого это касается

Это касается тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или выехал с них и еще не перевел выплаты по новому месту. Подача уведомления — необходимое условие для продолжения начисления украинской пенсии.
Подать можно онлайн в личном кабинете Портала ПФУ.
Если не подать

Выплата пенсии и страховой оплаты может быть остановлена.
Ранее Finance.ua писал, что за 1 месяц до достижения пенсионного возраста украинцы должны подать документы в Пенсионный фонд. Сделать это можно как лично, так и онлайн через портал ПФУ.
Также Finance.ua писал, что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.
Пенсия по возрасту назначается:
  • со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, если человек обратился не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста;
  • со дня обращения, если заявление подано позже, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста.
Отдельно предусмотрена норма об автоматическом назначении пенсии по возрасту (без обращения лица). В таком случае выплаты стартуют со дня, наступающего за днем ​​достижения пенсионного возраста.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
