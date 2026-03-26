Сегодня 14:15 — Личные финансы

Минсоцполитики напоминает, что для части пенсионеров приближается важный дедлайн — к 1 апреля 2026 года нужно подать сообщение о неполучении пенсионных или страховых выплат от рф.

Кого это касается

Это касается тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или выехал с них и еще не перевел выплаты по новому месту. Подача уведомления — необходимое условие для продолжения начисления украинской пенсии.

Подать можно онлайн в личном кабинете Портала ПФУ.

Если не подать

Выплата пенсии и страховой оплаты может быть остановлена.

Ранее Finance.ua писал , что за 1 месяц до достижения пенсионного возраста украинцы должны подать документы в Пенсионный фонд. Сделать это можно как лично, так и онлайн через портал ПФУ.

Также Finance.ua писал , что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.

Пенсия по возрасту назначается:

со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, если человек обратился не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста;

со дня обращения, если заявление подано позже, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста.

Отдельно предусмотрена норма об автоматическом назначении пенсии по возрасту (без обращения лица). В таком случае выплаты стартуют со дня, наступающего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

