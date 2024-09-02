Что можно ввозить и пересылать по почте из Украины в Польшу — Finance.ua

Что можно ввозить и пересылать по почте из Украины в Польшу
Для того чтобы подготовиться к поездке, особенно если едете впервые, следует знать, что нельзя ввозить в Польшу через границу.
Специалисты портала UAinKrakow.pl напомнили, что и в каком количестве украинцы могут привезти во время поездки в Польшу, а также о том, что можно передать из Украины по почте.
Что нельзя отправлять из Украины в Польшу по почте
В начале сентября 2023 года Кабинет Министров Украины издал постановление, запрещающее высылать по почте определенные предметы.
В частности, теперь нельзя отправить за границу:
- разрешения на право ношения оружия,
- трудовые книжки,
- военные билеты,
- отдельные документы, удостоверяющие личность.
В то же время ряд документов, удостоверяющих личность, можно будет легально отправить почтой за границу, только на время действия военного положения в Украине. К таким документам относятся:
- паспорт гражданина Украины,
- удостоверение личности на возвращение в Украину,
- украинское водительское удостоверение соответствующей категории.
Отмечается, что загранпаспорта являются исключением, и их можно будет отправить за границу по почте даже после окончания военного положения.
Кроме украинских ограничений, действует также ряд правил ЕС, запрещающих как отправлять по почте, так и ввозить через границу ряд вещей. Об их подробном перечне читайте ниже.
Что можно перевозить через границу Польши в 2024 году
Как отмечает издание, при пересечении границы вы можете иметь вещей на общую сумму 300 евро, а ребенок до 18 лет — не больше 150 евро. Однако следует понимать, что эту стоимость вещей каждый таможенник будет оценивать индивидуально.
В эту стоимость не входят:
- необходимые лекарства;
- личный багаж, взятый с собой в путь;
- количество табака и табачных изделий и алкогольных напитков, которые могут быть ввезены без пошлины.
Сколько наличных можно ввозить в Польшу?
В Польшу один человек может ввозить максимум 10 тысяч евро наличных денег, на которые не нужно заполнять письменную декларацию на таможне. Эквивалент этой суммы может быть и в другой валюте.
Что может быть среди личных вещей
- одежда, обувь;
- средства личной гигиены;
- подарки в количестве 1 штуки каждой единицы;
- телефон (до 2 штук);
- ноутбук (до 2 штук);
- музыкальный инструмент (до 2 штук);
- инвентарь для занятий спортом для личного использования.
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Продукты питания
Вы можете ввезти в Польшу продукты весом не более 2 килограммов на человека. В это количество могут входить такие виды продуктов, как:
- изделия из хлеба;
- сладости;
- продукты быстрого приготовления;
- макаронные изделия;
- мед;
- другие
Вы также можете ввозить чай (до 100 г) и кофе (до 500 г), но только для собственного использования или в подарок.
Изделия животного происхождения
В качестве исключения из продуктов животного происхождения можно брать с собой:
- детское питание, на сухом молоке;
- специальное питание по медицинским показаниям;
- корм для домашних животных, необходимый по состоянию здоровья домашнего питомца (если вы путешествуете с животным).
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Для этих продуктов есть ограничения: вес не может быть больше 2 кг, и они должны быть в закрытой заводской упаковке.
Алкоголь
Совершеннолетние могут везти в Польшу такое количество алкоголя на выбор:
- до 16 литров пива;
- до 4 литров сухого вина;
- игристого крепленого вина — до 2 литров;
- алкоголя крепче 22% - до 1 литра;
- неденатурированного спирта от 80% и больше — до 1 литра.
Это не суммируемые между собой нормы на ввоз различного по крепости алкоголя.
Табачные изделия
Совершеннолетние путешественники могут перевозить в Польшу максимум на 1 человека: 20 штук сигарет, 50 граммов табака, 10 сигар или 2 электронные сигареты.
Что запрещено брать с собой в Польшу
Строгие ограничения касаются еды животного происхождения. Это, в частности, мясо, сало, молоко, йогурт, сыр, масло и мясные консервы.
Категорически запрещено ввозить на территорию Польши такие вещи, как оружие, наркотические, химические и токсичные вещества.
Что запрещено ввозить в Польшу:
- изделия из кожи волков, медведей, змей, крокодилов и других диких животных;
- чучела животных и изделия из элементов животного происхождения, например украшения из слоновой кости, перья диких птиц;
- сувениры, такие как раковины, кораллы;
- оригинальные гравюры и литографии;
- картины, выполненные вручную, старше 50 лет, не принадлежащие своим создателям, стоимостью 15 тысяч евро или больше;
- археологические предметы старше 100 лет;
- книги старше 100 лет, стоимостью 50 тыс. евро или больше;
- архивные материалы и их части старше 50 лет;
- фотографии и картины, сделанные вручную на любых носителях старше 50 лет и стоимостью 150 тысяч евро или более;
- антикварные предметы стоимостью 50 тысяч евро или более;
- лекарственные средства, содержащие производные животного происхождения, например медвежий жир;
- животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, например насекомоядные растения, тропическая древесина.
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