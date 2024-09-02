Что можно ввозить и пересылать по почте из Украины в Польшу — Finance.ua

Что можно ввозить и пересылать по почте из Украины в Польшу Сегодня 21:01 — Личные финансы

Что можно ввозить и пересылать по почте из Украины в Польшу

Для того чтобы подготовиться к поездке, особенно если едете впервые, следует знать, что нельзя ввозить в Польшу через границу.

Специалисты портала UAinKrakow.pl напомнили, что и в каком количестве украинцы могут привезти во время поездки в Польшу, а также о том, что можно передать из Украины по почте.

Что нельзя отправлять из Украины в Польшу по почте

В начале сентября 2023 года Кабинет Министров Украины издал постановление , запрещающее высылать по почте определенные предметы.

В частности, теперь нельзя отправить за границу:

разрешения на право ношения оружия,

трудовые книжки,

военные билеты,

отдельные документы, удостоверяющие личность.

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В то же время ряд документов, удостоверяющих личность, можно будет легально отправить почтой за границу, только на время действия военного положения в Украине. К таким документам относятся:

паспорт гражданина Украины,

удостоверение личности на возвращение в Украину,

украинское водительское удостоверение соответствующей категории.

Отмечается, что загранпаспорта являются исключением, и их можно будет отправить за границу по почте даже после окончания военного положения.

Кроме украинских ограничений, действует также ряд правил ЕС, запрещающих как отправлять по почте, так и ввозить через границу ряд вещей. Об их подробном перечне читайте ниже.

Что можно перевозить через границу Польши в 2024 году

Как отмечает издание, при пересечении границы вы можете иметь вещей на общую сумму 300 евро, а ребенок до 18 лет — не больше 150 евро. Однако следует понимать, что эту стоимость вещей каждый таможенник будет оценивать индивидуально.

В эту стоимость не входят:

необходимые лекарства;

личный багаж, взятый с собой в путь;

количество табака и табачных изделий и алкогольных напитков, которые могут быть ввезены без пошлины.

Сколько наличных можно ввозить в Польшу?

В Польшу один человек может ввозить максимум 10 тысяч евро наличных денег, на которые не нужно заполнять письменную декларацию на таможне. Эквивалент этой суммы может быть и в другой валюте.

Что может быть среди личных вещей

одежда, обувь;

средства личной гигиены;

подарки в количестве 1 штуки каждой единицы;

телефон (до 2 штук);

ноутбук (до 2 штук);

музыкальный инструмент (до 2 штук);

инвентарь для занятий спортом для личного использования.

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Продукты питания

Вы можете ввезти в Польшу продукты весом не более 2 килограммов на человека. В это количество могут входить такие виды продуктов, как:

изделия из хлеба;

сладости;

продукты быстрого приготовления;

макаронные изделия;

мед;

другие

Вы также можете ввозить чай (до 100 г) и кофе (до 500 г), но только для собственного использования или в подарок.

Изделия животного происхождения

В качестве исключения из продуктов животного происхождения можно брать с собой:

детское питание, на сухом молоке;

специальное питание по медицинским показаниям;

корм для домашних животных, необходимый по состоянию здоровья домашнего питомца (если вы путешествуете с животным).

Для этих продуктов есть ограничения: вес не может быть больше 2 кг, и они должны быть в закрытой заводской упаковке.

Алкоголь

Совершеннолетние могут везти в Польшу такое количество алкоголя на выбор:

до 16 литров пива;

до 4 литров сухого вина;

игристого крепленого вина — до 2 литров;

алкоголя крепче 22% - до 1 литра;

неденатурированного спирта от 80% и больше — до 1 литра.

Это не суммируемые между собой нормы на ввоз различного по крепости алкоголя.

Табачные изделия

Совершеннолетние путешественники могут перевозить в Польшу максимум на 1 человека: 20 штук сигарет, 50 граммов табака, 10 сигар или 2 электронные сигареты.

Что запрещено брать с собой в Польшу

Строгие ограничения касаются еды животного происхождения. Это, в частности, мясо, сало, молоко, йогурт, сыр, масло и мясные консервы.

Категорически запрещено ввозить на территорию Польши такие вещи, как оружие, наркотические, химические и токсичные вещества.

Что запрещено ввозить в Польшу:

изделия из кожи волков, медведей, змей, крокодилов и других диких животных;

чучела животных и изделия из элементов животного происхождения, например украшения из слоновой кости, перья диких птиц;

сувениры, такие как раковины, кораллы;

оригинальные гравюры и литографии;

картины, выполненные вручную, старше 50 лет, не принадлежащие своим создателям, стоимостью 15 тысяч евро или больше;

археологические предметы старше 100 лет;

книги старше 100 лет, стоимостью 50 тыс. евро или больше;

архивные материалы и их части старше 50 лет;

фотографии и картины, сделанные вручную на любых носителях старше 50 лет и стоимостью 150 тысяч евро или более;

антикварные предметы стоимостью 50 тысяч евро или более;

лекарственные средства, содержащие производные животного происхождения, например медвежий жир;

животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, например насекомоядные растения, тропическая древесина.

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