Что известно о состоянии и активах Трампа — Finance.ua

Что известно о состоянии и активах Трампа Сегодня 21:30 — Мир

Что известно о состоянии и активах Трампа

Интрига последних месяцев решена: республиканец Дональд Трамп победил на выборах и станет 47-м президентом США. Он первый с 1892 года президент, который будет занимать этот пост два срока, но не подряд. Трамп также является первым в истории страны лидером, которого суд признал виновным в совершении уголовных преступлений. И, что приятно для него, он самый богатый американец в этой должности: Forbes оценивает его состояние в около 6 миллиардов долларов.

Об этом пишет «Слово и дело».

Эксперты отмечают, что определить реальный размер состояния Дональда Трампа сложно из-за нестабильной стоимости его активов и накопленных им еще не выплаченных судебных штрафов.

Инфографика: «Слово и дело»

В 2014 году чистый капитал Трампа оценивался изданием Forbes в 3,9 млрд долларов, в 2015 году — в 4,1 млрд, в 2016 году — в 4,5 млрд долларов.

Во время первого президентского срока размер состояния Трампа был таким: 2017 год — 3,5 млрд долларов, 2018 и 2019 год — 3,1 млрд долларов, 2020 год — 2,1 млрд долларов.

В 2020 году чистый капитал Трампа составил около 2,1 млрд долларов, в 2021 году — 2,4 млрд, в 2022 году — 3 млрд, в 2023 году — 2,5 млрд долларов.

По оценке Forbes на начало 2024 года, состояние Трампа оценивалось в 2,3 млрд долларов. К началу ноября его чистый капитал вырос до 6 млрд долларов, это произошло за счет роста акций Trump Media & Technology Group (TMTG). Таким образом, он занимает 549-е место в мировом рейтинге миллиардеров.

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Кстати, Bloomberg оценивает его общий чистый капитал в 7,07 млрд долларов.

Богатство Трампа изначально было основано на империи недвижимости, которую он начал строить еще со своим отцом. Избранный президент США владеет такими объектами, как имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида), Trump Tower на Манхеттене (Нью-Йорк), долей в офисном здании на Avenue of the Americas 1290 на Манхеттене (Нью-Йорк). В общей сложности его инвестиции в недвижимость оцениваются в 1,1 млрд долларов.

Самым дорогим активом Трампа на сегодняшний день является 57% акций Trump Media & Technology Group, которая владеет его социальной сетью Truth Social (она была создана после того, как аккаунт президента удалили из прежнего Twitter в 2021 году). Рыночная стоимость компании подвержена резким колебаниям, сейчас доля Трампа оценивается в 3,5 млрд долларов.

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Еще около миллиарда стоят гольф-клубы и курорты Трампа, в том числе Trump National Doral Miami Golf Resort.

Его ликвидные активы и наличные деньги оцениваются в 0,4 млрд долларов, другие активы — в 0,1 млрд долларов.

После публикации финансовой отчетности Трампа этим летом стало известно, что он заработал 300 тысяч долларов на продаже фирменных Библий, указанных в документах как «Библия Гринвуда» (она продается в сотрудничестве с певцом кантри-музыки Ли Гринвудом за 60 долларов, с автографом Трампа — за 1000 долларов).

Трамп также получил прибыль от продажи нескольких своих книг. В частности, он заработал 4,5 млн долларов в качестве гонорара за книгу «Письма Трампа», в которой представлены его письма к знаменитостям, и 500 тысяч долларов за книгу «A MAGA Journey».

В отчетах также было отмечено, что Трамп имеет криптовалюту на сумму от 1 до 5 млн долларов.

При этом у Трампа есть еще и финансовые обязательства, включая ипотечные кредиты на Trump Tower и другие объекты недвижимости, а также недавние долги по судебным решениям. Он оспаривает решения на общую сумму более 500 млн долларов.

Слово і Діло По материалам:

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