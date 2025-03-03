Что изменят на Подольском мосту — Finance.ua

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Что изменят на Подольском мосту

Казна и Политика
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Что изменят на Подольском мосту
Что изменят на Подольском мосту
На заседании «Киевской мастерской города» заказчик строительства Подольского моста представил обновленную временную схему организации движения на мосту и прилегающих подходах. Об этом пишет «Трамвай».
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Согласно представленной схеме, движение автомобилей на Подольском мосту планируется организовать через трамвайную часть тоннеля под железной дорогой. Для обеспечения двустороннего движения проезжая часть вдоль трамвайных путей будет расширена до двух полос в каждом направлении. Это будет достигаться путем расширения насыпи на подходах к мосту.
Однако такое решение вызвало обеспокоенность у представителей общественности. В частности, как сообщает ОО «Пассажиры Киева», активисты предлагают вернуться к идее физического отделения трамвайных путей от проезжей части. По их мнению, это позволит повысить безопасность и эффективность движения общественного транспорта, поскольку выделенные колеи обеспечивают приоритетный проезд трамваев без задержек в общем потоке.
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Отсутствие физического барьера между трамвайными путями и автомобильными полосами может привести к снижению скорости движения трамваев и увеличению риска ДТП, особенно в условиях интенсивного движения в час пик.
Положительный аспект новой схемы: включение велосипедной инфраструктуры, ранее не предусмотренной на открытом мосту. Согласно плану, на разворотном круге улицы Вершигоры будут устроены велополосы, которые затем продолжатся двусторонней велодорожкой.
Эта велодорожка будет обустроена за счет тротуара вдоль трамвайной линии, будет проходить через туннель под железной дорогой и дальше до заезда на мост. На самом мосту также предусмотрены велополосы в обоих направлениях, что позволит велосипедистам безопасно пересекать Днепр.

Справка Finance.ua:

  • Подольско-Воскресенский мост — один из известнейших долгостроев Киева. Работы над ним начались более 20 лет назад, и только в декабре 2024 года мост был наконец открыт для движения легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта.
  • Однако на момент открытия не была предусмотрена возможность движения для пешеходов и велосипедистов, а также отсутствовали выделенные полосы для общественного транспорта.
По материалам:
Finance.ua
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