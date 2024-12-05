В Киеве изменят маршрут автобуса, курсирующего через новый Подольский мост — Finance.ua
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В Киеве изменят маршрут автобуса, курсирующего через новый Подольский мост

Казна и Политика
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КП «Киевпасстранс» заявил, что с 5 декабря для оптимизации маршрутной сети столицы внесут изменения в работу автобусного маршрута 111. Отметим, что этот автобус курсирует через новый Подольско-Воскресенский мост.
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Так, движение автобусов в направлении Дарницкой площади организуют:
от станции метро «Площадь Украинских Героев» до Подольского мостового перехода по собственному маршруту, дальше — улица Центральная Садовая (до улицы Дамбовой) — улица Центральная Садовая, дальше по собственному маршруту.
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В обратном направлении автобусный маршрут будет курсировать без изменений.
В то же время в коммунальном предприятии обращают внимание, что маршрут автобусов 111 дублирует схему движения автобусов 117, поэтому работа последнего будет приостановлена.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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