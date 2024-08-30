Дорога на Троещину: КГГА объявила, когда полноценно заработает Подольско-Воскресенский мост — Finance.ua

Дорога на Троещину: КГГА объявила, когда полноценно заработает Подольско-Воскресенский мост Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Дорога на Троещину: КГГА объявила, когда полноценно заработает Подольско-Воскресенский мост

Полноценное движение транспорта по столичному Подольско-Воскресенскому мосту откроют в конце октября.

Об этом сообщил в эфире радио Киев ФМ директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

«Полноценное движение по Подольско-Воскресенскому мосту мы планируем до конца октября, как для частных автомобилей так и для общественного транспорта», — заявил Кандибор.

Читайте также Строительство Подольского мостового перехода в Киеве: субподрядчика подозревают в присвоении 6 млн гривен

Отмечается, что движение по мосту должно разгрузить транспортное сообщение с жилым массивом Троещина.

В настоящее время через мост разрешается ездить только спецтранспорту, автомобилям экстренных служб и автобусу № 111. Но осенью проезд станет доступен как для частных автомобилей, так и для общественного транспорта.

Читайте также Завышение расходов на строительстве Подольского моста в Киеве: дело директора КП передано в суд

Кандибор сообщил, что планируется открыть новый транспортный маршрут с Троещины, где уже курсирует трамвай, до сообщения с электричкой. По этому маршруту будут курсировать два транзитных автобусных маршрута — один с Троещины, другой с Русановки. Автобусы будут забирать пассажиров с конечных остановок трамвая и через Подольский мост доставлять их через Подол.

Напомним, в апреле мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Подольско-Воскресенском мостовом переходе строят дорогу с тоннелем, а завершить работу планируют в сентябре.

Как известно, 1 декабря 2023 года в Киеве открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту. В тот же день на Подольско-Воскресенском мосту начал работу новый временный автобусный маршрут № 111 по направлению «Станция метро «Площадь Украинских Героев» — станция метро «Левобережная».

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.