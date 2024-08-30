Дорога на Троещину: КГГА объявила, когда полноценно заработает Подольско-Воскресенский мост — Finance.ua
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Дорога на Троещину: КГГА объявила, когда полноценно заработает Подольско-Воскресенский мост

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Дорога на Троещину: КГГА объявила, когда полноценно заработает Подольско-Воскресенский мост
Дорога на Троещину: КГГА объявила, когда полноценно заработает Подольско-Воскресенский мост
Полноценное движение транспорта по столичному Подольско-Воскресенскому мосту откроют в конце октября.
Об этом сообщил в эфире радио Киев ФМ директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.
«Полноценное движение по Подольско-Воскресенскому мосту мы планируем до конца октября, как для частных автомобилей так и для общественного транспорта», — заявил Кандибор.
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Отмечается, что движение по мосту должно разгрузить транспортное сообщение с жилым массивом Троещина.
В настоящее время через мост разрешается ездить только спецтранспорту, автомобилям экстренных служб и автобусу № 111. Но осенью проезд станет доступен как для частных автомобилей, так и для общественного транспорта.
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Кандибор сообщил, что планируется открыть новый транспортный маршрут с Троещины, где уже курсирует трамвай, до сообщения с электричкой. По этому маршруту будут курсировать два транзитных автобусных маршрута — один с Троещины, другой с Русановки. Автобусы будут забирать пассажиров с конечных остановок трамвая и через Подольский мост доставлять их через Подол.
Напомним, в апреле мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Подольско-Воскресенском мостовом переходе строят дорогу с тоннелем, а завершить работу планируют в сентябре.
Как известно, 1 декабря 2023 года в Киеве открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту. В тот же день на Подольско-Воскресенском мосту начал работу новый временный автобусный маршрут № 111 по направлению «Станция метро «Площадь Украинских Героев» — станция метро «Левобережная».
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