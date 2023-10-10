Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет — Finance.ua

Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет

Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строили три десятилетия, откроют уже в ближайшие недели.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире канала «Киев24».

«Спустя очень короткое время буду рад отчитываться об открытии движения на Подольско-Воскресенском мосту. Я думаю, что в ближайшие недели это уже произойдет. Мы заканчиваем», — сказал Кличко.

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«Было много спекуляций, потому что в представлении киевлян этот мост — это арка через Днепр. Но все, кто поедет через этот мост, будут удивлены, потому что 9,5 километров моста в воздухе над островами и Днепром», — добавил он.

Также мэр отметил, что это один из крупнейших инфраструктурных объектов в Киеве, и городские власти первую часть моста уже будут вводить в эксплуатацию.

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Напомним, что Совет министров УССР еще в 1986 году утвердил в генплане Киева на 1985−2005 годы необходимость построить мост через Днепр. Его планировалось сдать в эксплуатацию до 2002 года. За эти годы план и смета работ многократно менялась.

Подготовительные работы по строительству моста начали в 1996 году, потратив на это 4 млн грн. Но уже через год строительство приостановили из-за сложного финансового положения.

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В 2003 году городские власти возобновили строительство и из государственного и местного бюджетов на это выделили 2,6 млн грн.

В 2011 году сдали в эксплуатацию первую очередь моста, а также открыли движение по Гаванскому мосту и эстакаде на Набережно-Крещатицкой.

В 2019 году Кличко заявлял, что через 1,5−2 года мост достроят.

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