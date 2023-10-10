Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет

Казна и Политика
179
Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет
Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет
Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строили три десятилетия, откроют уже в ближайшие недели.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире канала «Киев24».
«Спустя очень короткое время буду рад отчитываться об открытии движения на Подольско-Воскресенском мосту. Я думаю, что в ближайшие недели это уже произойдет. Мы заканчиваем», — сказал Кличко.
Читайте также
«Было много спекуляций, потому что в представлении киевлян этот мост — это арка через Днепр. Но все, кто поедет через этот мост, будут удивлены, потому что 9,5 километров моста в воздухе над островами и Днепром», — добавил он.
Также мэр отметил, что это один из крупнейших инфраструктурных объектов в Киеве, и городские власти первую часть моста уже будут вводить в эксплуатацию.
Читайте также
Напомним, что Совет министров УССР еще в 1986 году утвердил в генплане Киева на 1985−2005 годы необходимость построить мост через Днепр. Его планировалось сдать в эксплуатацию до 2002 года. За эти годы план и смета работ многократно менялась.
Подготовительные работы по строительству моста начали в 1996 году, потратив на это 4 млн грн. Но уже через год строительство приостановили из-за сложного финансового положения.
Читайте также
В 2003 году городские власти возобновили строительство и из государственного и местного бюджетов на это выделили 2,6 млн грн.
В 2011 году сдали в эксплуатацию первую очередь моста, а также открыли движение по Гаванскому мосту и эстакаде на Набережно-Крещатицкой.
В 2019 году Кличко заявлял, что через 1,5−2 года мост достроят.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.