На Оболони начали строить новую двухуровневую развязку — Кличко Сегодня 07:11 — Казна и Политика

На Оболони начали строить новую двухуровневую развязку — Кличко, Фото: kyivcity.gov.ua

В Оболонском районе Киева на пересечении улиц Полярной и Богатырской началось строительство новой развязки — на транспортном узле уже устроены временные проезды, нанесена временная разметка и установлены дорожные знаки.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграме

«Забетонировали 14 свай (всего предусмотрено 80). Переустроили светофорные объекты и опоры контактной сети и начали работы по перекладке водопроводных сетей», — отметил мэр.

По словам Кличко, развязка будет двухуровневой. Длина основного проезда составит более трех километров, как и длина тротуаров. Протяженность велосипедных дорожек — более 1,5 км.

На развязке будут шесть полос движения.

«Длина путепровода — более 250 м. Также построим новый подземный переход», — добавил он.

Как отметил Кличко, благодаря новой развязке увеличится пропускная способность транспортного узла и, согласно расчетам проектировщиков, уменьшатся пробки в этой части Оболони.

Проектная пропускная способность обновленного узла составит более 11 тысяч автомобилей в час.

«Открыть движение по новому путепроводу планируем до конца этого года. А весь комплекс работ на большом объекте закончим до конца 2024 года», — заявил Кличко.

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Укрінформ По материалам:

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