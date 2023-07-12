На Оболони начали строить новую двухуровневую развязку — Кличко — Finance.ua
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На Оболони начали строить новую двухуровневую развязку — Кличко

Казна и Политика
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На Оболони начали строить новую двухуровневую развязку — Кличко
На Оболони начали строить новую двухуровневую развязку — Кличко, Фото: kyivcity.gov.ua
В Оболонском районе Киева на пересечении улиц Полярной и Богатырской началось строительство новой развязки — на транспортном узле уже устроены временные проезды, нанесена временная разметка и установлены дорожные знаки.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграме.
«Забетонировали 14 свай (всего предусмотрено 80). Переустроили светофорные объекты и опоры контактной сети и начали работы по перекладке водопроводных сетей», — отметил мэр.
По словам Кличко, развязка будет двухуровневой. Длина основного проезда составит более трех километров, как и длина тротуаров. Протяженность велосипедных дорожек — более 1,5 км.
На развязке будут шесть полос движения.
«Длина путепровода — более 250 м. Также построим новый подземный переход», — добавил он.
Как отметил Кличко, благодаря новой развязке увеличится пропускная способность транспортного узла и, согласно расчетам проектировщиков, уменьшатся пробки в этой части Оболони.
Проектная пропускная способность обновленного узла составит более 11 тысяч автомобилей в час.
«Открыть движение по новому путепроводу планируем до конца этого года. А весь комплекс работ на большом объекте закончим до конца 2024 года», — заявил Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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