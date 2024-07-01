Что изменится для украинцев с 1 июля — Finance.ua

Что изменится для украинцев с 1 июля Сегодня 09:03 — Личные финансы

Июль, второй месяц лета, принесет украинцам немало изменений, в частности, они будут касаться процесса мобилизации. Finance.ua собрал основные изменения, которые коснутся ваших кошельков.

Пенсии

В июле повысятся пенсии для украинцев, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Повышение будет касаться тех, кто достиг определенного возрастного критерия, говорится в постановлении Кабинета Министров № 168

Каждый месяц пенсионеры, имеющие общий размер пенсионного обеспечения меньше средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы (вместе с надбавками, повышениями, целевой денежной помощью, компенсацией в случае потери кормильца и т. п. ), дополнительно получат:

300 грн — в 70 лет;

456 грн — в 75 лет;

570 грн — в 80 лет.

Но возрастная надбавка не назначается, если пенсионер получает выплату на сумму более 10 340 грн.

Выплаты ВПЛ

В июле продолжат выплаты ВПЛ тем, кому помощь назначена автоматически, и тем, кому приняли заявку на продление выплат.

Так, с 1 марта 2024 года для тех ВПЛ, которые получали помощь в течение года или двух, она была продлена еще на 6 месяцев, с учетом ряда особенностей.

Напомним, размер пособия для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.



Средства можно получать 15 и 28 числа каждого месяца.

Читайте также Шмыгаль заявил, что и новый тариф на электроэнергию не покрывает рыночную стоимость

Цены на электроэнергию

В июле украинцы получат первые, июньские, платежки после подорожания тарифа на электроэнергию. Новый тариф на электроэнергию для населения действует с 1 июня и является фиксированным, то есть не дифференцируется по объему потребления.

Так, украинцы с июня должны платить 4,32 гривны за киловатт-час.

Ночной тариф на электроэнергию составляет 2,16 киловатт-час.



Поскольку такая цена должна действовать до конца 2024 г., изменений в стоимости электроэнергии в июле не предусматривается.

Субсидии

автоматически, отмечали в Минсоцполитики. То есть никуда дополнительно обращаться не нужно. Из-за повышения тарифов на электроэнергию размер жилищно-коммунальных субсидий и льгот будет пересчитанМинсоцполитики. То есть никуда дополнительно обращаться не нужно.

Поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма пересчитанной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получателям начислят в следующем месяце — июле.

Э-бронирование

Минцифры планирует в начале июля начать бета-тест электронного бронирования на портале «Дія». Как отмечалось, сначала сервис будет доступен для предприятий, которые критически важны для экономики страны.

Сейчас же, чтобы забронировать сотрудника, работодателю необходимо подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата.

Читайте также Что не так с бронированием: бизнес назвал ключевые проблемы

Отсрочка

С 1 июля 2024 года изменяются правила, по которым военнообязанным мужчинам предоставляется отсрочка от мобилизации. Вместе с правилами, по законопроекту № 10 449, который дает срок до 16 июля 2024 года обновить свои данные, изменения затронули и этот пункт.

Отсрочить возможности нести военную службу на период, пока идет мобилизация в Украине, некоторые мужчины все-таки могут. К ним относятся:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию через 6−12 месяцев);

лица, находившиеся в плену;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери-одиночки и отцы-одиночки;

научные сотрудники и учителя, преподаватели, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

опекуны людей, признанных недееспособными согласно решению суда;

лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II группы и не имеющие трудоспособной жены или мужа;

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Повестки по почте

Повестки украинцам с 16 июля смогут отправлять по почте. К тому времени все военнообязанные, призывники и резервисты должны уточнить свои данные, сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

«Человек или под подпись получает, или отказывается, опять же под подпись, или она возвращается. И таким образом считается, что повестка была доставлена», — отметил Лазуткин.

Однако 28 июня правительство внесло изменения в порядок отправки повесток по почте. Вот тут рассказали, что поменялось.

Уголовное наказание за контрабанду

С 1 июля вступает в силу статья 201−3 Уголовного кодекса Украины, устанавливающая уголовную ответственность за контрабанду товаров, подчеркивают таможенники.

﻿﻿ Следовательно, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля товаров (кроме подакцизных товаров и электрической энергии), совершенное в значительном размере, — наказывается штрафом от 10 тысяч до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Контрабанда товаров, совершенная по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за контрабанду, или должностным лицом с использованием служебного положения, или в большом размере, — наказывается штрафом от 50 тысяч до 75 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

А контрабанда товаров, совершенная организованной группой, грозит лишением свободы на срок от 7 до 11 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Товарная контрабанда считается совершенной в значительном размере, если общая стоимость предметов контрабанды в пять тысяч и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан (7 570 000 грн и более), в крупном размере — если общая стоимость предметов контрабанды в десять тысяч и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан (15 140 000 грн и более).

Проверки для возмещения НДС

В налоговой заявили , что с 1 июля 2024 года сокращаются сроки проверок для бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, пишет Государственная налоговая служба Украины.

Так, плательщики налога, которые имеют право на бюджетное возмещение и подали заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, получают его после камеральной проверки. Она проводится в течение 20 календарных дней, следующих за предельным сроком подачи налоговой декларации или уточняющего расчета (в случае подачи), а если такие документы были поданы позже — за днем ​​их фактической подачи.

Кроме того, контролирующий орган имеет право в течение 40 календарных дней, следующих за предельным сроком подачи налоговой декларации, а в случае если такая налоговая декларация подана ​​по истечении предельного срока — за днем ее фактической подачи, провести документальную проверку налогоплательщика.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.