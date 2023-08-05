Что делать, если срок действия ID-карты истек — Finance.ua

Что делать, если срок действия ID-карты истек Сегодня 08:05 — Личные финансы

Что делать, если срок действия ID-карты истек

Министерство внутренних дел Украины опубликовало ответы на наиболее распространенные вопросы, в частности, что делать, если в период военного положения завершился срок действия ID-карты.

В министерстве рассказали, что ID-карта и паспорт-книжечка остаются в силе, если:

срок действия паспорта в форме карты истек за 30 дней до 24 февраля 2022 и после 24 февраля 2022;

срок вклеивания новых фотографий в паспорта гражданина Украины образца 1994 (по достижении 25 или 45 лет) наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 и после 24 февраля 2022 года.

Эти документы остаются в силе в период действия военного положения и подлежат обмену или вклеиванию новых фотографий в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения, отметили в МВД.

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«Это регламентирует Постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 г. № 1202 «Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения», — говорится в сообщении.

Напомним, украинцы, которые находятся за границей и не успели своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, смогут получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

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