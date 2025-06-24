Сколько людей за границей получат шанс снова стать гражданами Украины — Шуляк Сегодня 09:33 — Личные финансы

Принятый во втором чтении законопроект № 11469 «О множественном гражданстве» ожидает подписи президента. Несмотря на достаточно сложный, но максимально детальный процесс обсуждения всех его аспектов, законопроект был доработан ко второму чтению и принят более чем 226 голосами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк в эфире «Украинского радио».

По ее словам, и оппозиция, и сторонники законопроекта нашли по нему общий язык, поскольку его цель — дать возможность миллионам этнических украинцев по всему миру получить украинское гражданство без отказа от уже имеющегося паспорта.

«Это решение открывает реальные возможности для сохранения связи с теми, кто из-за войны или раньше был вынужден покинуть страну», — говорит нардеп.

Шуляк подчеркнула, что сейчас важно искать темы, которые не разъединяют, а объединяют украинцев.

«А вопрос множественного гражданства все же объединяет. В 1991 году в Украине проживало более 50 миллионов человек, сейчас более 25 миллионов украинцев разбросаны по более чем 100 странам мира», — подчеркнула она.

По ее словам, механизм, позволяющий этническим украинцам легально получить украинский паспорт, особенно актуален сейчас, когда многие государства в результате упростили процедуры обретения своего гражданства для украинцев. В результате — десятки тысяч человек получают иностранные паспорта, но при этом нет возможности сохранить связь с Родиной на официальном уровне.

«Наши креативные, трудолюбивые украинцы, которые сейчас работают не в Украине, должны иметь шанс иметь украинский паспорт и возвращаться — чтобы их ничего не сдерживало», — заявила она.

Елена Шуляк также опровергла ключевые упреки оппозиции относительно якобы «закрытости» законопроекта и отсутствия общественных обсуждений. По ее словам, это не соответствует действительности, ведь документ проходил максимально открытую и продолжительную дискуссию.

«Оппозиция говорит, что не было общественного обсуждения, что законопроект был политическим и просто быстро проголосован. Но это не так. Этот законопроект обсуждали и парламентские комитеты, и экспертная среда, и гражданское общество. Он был определен Президентом как неотложный еще в августе 2024 года. И только через год мы его приняли», — объяснила Шуляк.

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