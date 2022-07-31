Что делать, если работник не согласен приостанавливать действие трудового договора — советы Гоструда Сегодня 09:16 — Личные финансы

Что делать, если работник не согласен приостанавливать действие трудового договора — советы Гоструда

В Гоструда объяснили , что делать работникам, если они не согласны с приказом работодателя о приостановлении трудового договора.

По данным экспертов, приостановление действия трудового договора может осуществляться по инициативе одной из сторон сроком не более периода действия военного положения.

Если работодатель принял решение отменить приостановление действия трудового договора до прекращения или отмены военного положения, он должен за 10 календарных дней до возобновления действия трудового договора сообщить работнику о необходимости приступить к работе.

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В случае несогласия работника (работников) с приказом (распоряжением) работодателя о приостановлении действия трудового договора работником или профсоюзом по поручению работника (работников) соответствующий приказ (распоряжение) может быть обжалован в центральном органе исполнительной власти, который реализует государственную политику по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде или его территориального органа, который, изучив содержание приказа (распоряжения) и основания для его издания, по согласованию с военной администрацией может внести работодателю предписание об отмене соответствующего приказа (распоряжения) или об устранении нарушения законодательства о труде другим путем, обязательного к исполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня получения такого предписания.

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