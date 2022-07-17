Дает ли период отпуска без сохранения зарплаты во время военного положения право на ежегодный отпуск — Finance.ua
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Дает ли период отпуска без сохранения зарплаты во время военного положения право на ежегодный отпуск

Личные финансы
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Дает ли период отпуска без сохранения зарплаты во время военного положения право на ежегодный отпуск
Дает ли период отпуска без сохранения зарплаты во время военного положения право на ежегодный отпуск
В Главном управлении Гоструда в Киевской области рассказали, что период отпуска без сохранения заработной платы во время военного положения дает право на ежегодный отпуск.
«Статьей 9 Закона Украины «Об отпусках» предусмотрено, что в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитываются, в частности, время, когда:
  • работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность);
  • такому работнику не выплачивалась заработная плата в связи с пребыванием в отпуске без сохранения заработной платы, предусмотренном статьями 25, 26 Закона Украины «Об отпусках».
Продолжительность отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых по соглашению сторон в соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об отпусках», ограничена 15 календарными днями в год.
Вместе с тем особенности трудовых отношений в период военного положения, не предусмотренные другими актами трудового законодательства, определены Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
В частности, статьей 12 настоящего Закона предусмотрено, что в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона об отпусках.
Таким образом, работник может брать основной отпуск, даже если работодатель отправлял его в отпуск без сохранения зарплаты во время военного положения.
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По материалам:
Finance.ua
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