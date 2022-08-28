Что делать, если потеряли паспорт за границей — Finance.ua

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Что делать, если потеряли паспорт за границей

Личные финансы
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Что делать, если потеряли паспорт за границей
Что делать, если потеряли паспорт за границей
Утрата загранпаспорта в чужой стране — явление неприятное, но, к сожалению, это случается. Если вы столкнулись с этой проблемой, не паникуйте.
Эксперты Харьковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи рассказали, что делать в таком случае.

Порядок действий

  1. Обнаружив, что паспорт пропал, необходимо обратиться в правоохранительные органы (полицию). Следует заявить о потере или краже документа. Если исчез не только паспорт, то в заявлении обязательно укажите все утраченные вещи и место пропажи. В полиции вам обязаны выдать заверенную копию протокола.
  2. Далее следует обратиться в консульство Украины, посольство или дипломатическое представительство. С собой следует взять все имеющиеся документы, подтверждающие гражданство Украины или просто удостоверяющие личность (приложение «Дія») и два фото 3,5×4,5 см. Если отсутствуют какие-либо документы, консул сделает запрос в Украину.
  3. Когда личность будет подтверждена, консул оформит свидетельство об идентификации личности. Затем можно возобновить визу или другие утраченные документы.
Важно: в некоторых странах украинское посольство принимает протокол из полиции только на английском языке. Поэтому если в полиции вам выдали документ на языке страны, нужно сделать нотариально заверенный перевод.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве внутренних дел рассматривают возможность оформления паспортных документов украинцам, кроме Польши, еще в 7 странах Евросоюза;
  • украинцы, вынужденные бежать от войны в ЕС, уже могут оформить паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также воспользоваться услугой по оформлению обоих документов одновременно.
По материалам:
Finance.ua
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