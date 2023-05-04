Что делать, если мошенники украли деньги с банковской карты — Finance.ua

Что делать, если мошенники украли деньги с банковской карты Сегодня 16:01 — Финтех и Карты

Что делать, если мошенники украли деньги с банковской карты

Часто так случается, что с банковских счетов украинцев несанкционированно списывают средства. Мошенники, получив разными путями доступ к персональным данным держателей карт, переводят средства на счета третьих лиц. Что же делать, когда стал жертвой такой схемы?

В первую очередь нужно напомнить держателям карт, что ни в коем случае нельзя называть неизвестным лицам, которые обычно представляются работниками банков, свои анкетные данные, адрес места жительства, номер банковской карты, срок ее действия, CVV2-код, а также пароли, поступающие в SMS-сообщении.

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Если же случилось так, что средства со счета исчезли, юрист Староконстантиновского бюро правовой помощи Елена Шмагалова советует составить письменное требование к банку о предоставлении информации о происшествии (место и способ списания, адресата перечисления средств, способа авторизации и т.п.). В то же время следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного производства по факту незаконного завладения денежными средствами.

Алгоритм действий

А общий алгоритм действий после обнаружения несанкционированного списания денежных средств со счета таков:

заблокировать банковскую карту, с которой произведено несанкционированное списание денежных средств;

обратиться в службу поддержки банковского учреждения по телефону или онлайн, чтобы сообщить о сложившейся ситуации. Разговор с представителем банка лучше записать. Кроме того, обратиться с письменным требованием в банк о предоставлении информации о происшествии;

обратиться в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного производства по факту незаконного завладения денежными средствами;

обратиться с заявлением о признании лица потерпевшим в рамках уголовного производства.

Согласно статье 1073 Гражданского кодекса Украины, в случае безосновательного списания банком со счета клиента денежных средств банк должен немедленно после выявления нарушения зачислить соответствующую сумму на счет клиента.

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Пунктом 37.2 статьи 37 Закона «О платежных системах и переводе средств в Украине» установлена ответственность банковских учреждений в таких ситуациях. Поэтому в случае инициации ненадлежащего перевода со счета ненадлежащего плательщика по вине инициатора перевода, не являющегося плательщиком, эмитент обязан перевести на счет ненадлежащего плательщика соответствующую сумму денег благодаря собственным средствам.

Благодаря этой норме потерпевшее лицо может потребовать возврата денег за счет банковского учреждения, а не только путем взыскания с лица, которое этими средствами завладело.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Я і закон По материалам:

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