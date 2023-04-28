В Нацбанке рассказали, когда появятся мгновенные платежи — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, когда появятся мгновенные платежи Сегодня 15:45 — Финтех и Карты

В Нацбанке рассказали, когда появятся мгновенные платежи

Нацбанк анонсировал предстоящие изменения, направленные на увеличение скорости и технологичности платежей между гривневыми счетами IBAN в Системе электронных платежей (СЭП) НБУ.

Об этом сообщает «Финансовый клуб» со ссылкой на выступление директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрея Поддерегина на конференции «XXIII Payments & Security EMA Conference 2023».

«Ориентировочно в конце 2024 года будут введены мгновенные платежи на платформе СЭП по схеме кредитного перевода», — говорится в сообщении.

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Как пояснил Поддерегин, за период «до 10 секунд» банку получателя необходимо будет успеть подтвердить возможность зачисления средств, засчитать средства после получения подтверждения, что операция проведена, на счет получателя, и еще успеть сообщить получателю в режиме реального времени, что его средства поступили.

Напомним, с 1 апреля 2024 г. все украинские банки будут обязаны обеспечить платежи в режиме 24/7.

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Фінансовий клуб По материалам:

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