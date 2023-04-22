Что такое электронный кошелек: плюсы и минусы использования — Finance.ua

Что такое электронный кошелек: плюсы и минусы использования Сегодня 16:19 — Финтех и Карты

Что такое электронный кошелек: плюсы и минусы использования

Электронный кошелек представляет собой электронный носитель со встроенным чипом, позволяющий хранить электронные деньги и осуществлять розничные платежи.

Об этом пишет ФинКульт.

Электронный кошелек относят к устройствам и программному обеспечению, осуществляющему операции пополнения, хранения, перечисления электронных денег. То есть, электронные кошельки хранят средства, платежную информацию так же, как ваш кошелек хранит наличные деньги, карты и чеки.

С ним можно оплатить товар или услугу в онлайн-режиме, перевести деньги на банковскую карту, чтобы в дальнейшем снять их в банкомате или отделении банка. Некоторые э-кошельки позволяют создать виртуальную карту для оплаты покупок онлайн и офлайн в супермаркете через POS-терминал (можно даже заказать в банке пластик).

Преимущества и недостатки электронных кошельков

Плюсы использования:

простая регистрация. Проходит онлайн в несколько шагов;

распространенность системы электронных платежей: товары и услуги доступны для покупки, не выходя из дома;

обслуживание электронных кошельков без комиссии (в отличие от многих банковских карт);

возможность скорых операций оплаты, переводов;

возможность обменивать валюту по курсу платежной системы;

срок действия виртуальной карты ограничен, но регистрация новой продлится всего несколько минут в онлайн-режиме.

Минусы использования:

электронные деньги легче тратить, чем реальные купюры, которые можно держать в руках;

электронный кошелек без привязки к банковской карте доступен только при наличии интернета;

если кошелек не верифицирован, могут возникнуть трудности с восстановлением профиля при его утере;

невзирая на широкое распространение цифровых платежных систем, не все магазины поддерживают электронную оплату.

Следует обратить внимание на такие моменты и помнить, что электронные деньги — это эквивалент «традиционных» денег, выпускаются они только банками.

Банки Украины выпускают электронные деньги, но услуга электронного кошелька предоставляется разработчиками соответствующего программного обеспечения.

Перечисляя деньги на электронный кошелек, вы не перечисляете их на счет или депозит в банке. Именно поэтому эти деньги не являются вкладом, на них не распространяются гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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