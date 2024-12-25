Что будет влиять на ценообразование «автогражданки» с 2025 года — Finance.ua

Что будет влиять на ценообразование «автогражданки» с 2025 года
С 1 января 2025 года вступает в силу новый закон об ОСАГО. Цена «автогражданки» довольно существенно возрастает: в среднем в два-два с половиной раза. Пока эта цифра прогнозная, поскольку практики ценообразования еще нет, но, скорее всего, так и будет.
Об этом сообщает Finance.ua в новой статье.
Что изменится
Ранее цена ОСАГО определялась на основе Постановления НБУ и зависела, в основном, от марки авто, объема двигателя и места регистрации автомобиля.
Однако теперь с 1 января страховщики получают право применять собственные критерии по определению цены на «автогражданку».
Теперь на цену будут существенно влиять:
- страховая история владельца автомобиля;
- наличие или отсутствие аварий;
- возраст водителя;
- стаж вождения
и т. д.
Конечно, марка авто и объем двигателя также будут учитываться в цене, равно как сфера использования автомобиля.
По словам начальника юридического управления МТСБУ Романа Роменского, такая политика свободного ценообразования сможет предоставить больший опцион выбора страхователям и будет стимулировать страховые компании создавать оптимальные продукты под каждого клиента в соответствии с рыночными условиями.
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Методику расчета страхового тарифа все страховые компании обязаны размещать на собственных сайтах, а также соблюдать ее при расчете стоимости полиса ОСАГО.
«Автогражданка» становится обязательной для всех
Также отменяется норма о том, что некоторые льготные категории могут не оформлять договор ОСАГО — с 1 января «автогражданка» обязательна для всех, а льготники имеют на нее скидку в 50% стоимости.
Прежде всего, это участники боевых действий, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью 1−2 групп
и т. д.
Однако льготную страховку можно оформить только на одно авто, к тому же только в том случае, если оно не используется для коммерческой деятельности.
Читайте больше об изменениях в «автогражданке» в новой статье:
Условия автогражданки с 1 января 2025 года: что меняется, и сколько нужно будет платить
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