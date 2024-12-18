Рада приняла изменения в законодательство об обязательном социальном страховании — Finance.ua

Рада приняла изменения в законодательство об обязательном социальном страховании
Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект № 10 017 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об общеобязательном государственном социальном страховании.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Telegram.
За него проголосовали 264 народных депутата.
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Изменения в законодательство необходимы из-за ликвидации Фонда социального страхования Украины.
Что предусматривают основные изменения:
- религиозные организации освобождаются от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование;
- отменяется личное страхование для должностных лиц природно-заповедного фонда и заменяется общеобязательное социальное страхование;
- предоставляется право на пособие по временной нетрудоспособности и беременности не только по основному месту работы, но и по совместительству;
- создается возможность получения страховых выплат в бумажной или электронной форме в условиях форс-мажора;
- определяется порядок предоставления социальных услуг в соответствии с оценкой потребностей потерпевшего.
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