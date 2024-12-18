Рада приняла изменения в законодательство об обязательном социальном страховании — Finance.ua

Рада приняла изменения в законодательство об обязательном социальном страховании Сегодня 15:29 — Страхование

Рада приняла изменения в законодательство об обязательном социальном страховании

Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект № 10 017 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об общеобязательном государственном социальном страховании.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Telegram.

За него проголосовали 264 народных депутата.

Изменения в законодательство необходимы из-за ликвидации Фонда социального страхования Украины.

Что предусматривают основные изменения:

религиозные организации освобождаются от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование;

отменяется личное страхование для должностных лиц природно-заповедного фонда и заменяется общеобязательное социальное страхование;

предоставляется право на пособие по временной нетрудоспособности и беременности не только по основному месту работы, но и по совместительству;

создается возможность получения страховых выплат в бумажной или электронной форме в условиях форс-мажора;

определяется порядок предоставления социальных услуг в соответствии с оценкой потребностей потерпевшего.

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