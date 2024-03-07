Что будет с валютным курсом на следующей неделе: прогноз банкира — Finance.ua

Что будет с валютным курсом на следующей неделе: прогноз банкира Сегодня 15:02 — Валюта

Что будет с валютным курсом на следующей неделе: прогноз банкира

На следующей неделе на валютном рынке будет состояние курсовой изменчивости: вполне возможны поочередные периоды роста и уменьшения курсов, однако такие изменения вряд ли кого-нибудь удивят, ведь они будут ожидаемыми и незначительными.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии Униан.

Эксперт напомнил, что на межбанке действует режим «управляемой гибкости», выразителем которого является свободное курсообразование (в зависимости от спроса и предложения), однако с корректировкой этого соотношения из-за валютных интервенций. И именно от объемов валютного вмешательства регулятора в межбанк и текущего спроса на валюту будут зависеть курсовые показатели.

«Например, в конце зимы объемы валютных интервенций составили в среднем 200−300 млн долл. в неделю, тогда как в определенные периоды этот показатель мог быть на уровне от 500 млн до 900 млн долл. в неделю. А на фоне возросшего спроса (в среднем на 10%) курс валют по объективным причинам вырос на 2,5−3%», — сказал банкир.

Лесовой отметил, что на валютном рынке почти исключены любые валютные потрясения (например, внезапный и стремительный рост или падение курсов), а значит, общая ситуация будет статической в ​​изменениях: любые колебания будут происходить в пределах условных коридоров, по которым можно делать выводы относительно стабильности и прогнозируемости валютного рынка.

Читайте также НБУ назвал причины сокращения спроса на валюту в Украине

Кроме того, курсы межбанка станут основой для курсообразования на наличном рынке с добавлением комиссии — прибыли финучреждений за осуществление операций по купле-продаже.

«Конечно, мы предполагаем, что на наличном рынке возможен ситуативный рост спроса, однако после отмены большинства валютных ограничений исчезло и ощущение „дефицита“ валюты. То есть такие волновые возрастания будут временными», — отметил банкир.

Читайте также Что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года

В целом, по прогнозу эксперта, с 11 по 17 марта на наличном валютном рынке пределы допустимых (ожидаемых) курсовых колебаний составят 38,8−39,9 грн/$ и 41−43 грн/€. Ежедневные (текущие) курсовые колебания на наличном рынке будут составлять до 0,5 грн, а разница между курсами купли и продажи составит до 0,5 грн в банках и до 1 грн в обменниках.

«Таким образом, 11−17 марта в условиях действия режима „управляемой гибкости“ какие-либо изменения на валютном рынке не станут критическими или кризисными, ведь через механизм валютных интервенций регулятору удается оперативно корректировать соотношение между спросом и предложением, что сразу отражается на курсах», — резюмировал Лесовой.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник самые важные обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.