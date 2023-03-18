Что будет с курсом доллара и ждать ли резких изменений: прогноз аналитиков — Finance.ua

Что будет с курсом доллара и ждать ли резких изменений: прогноз аналитиков Сегодня 17:02 — Валюта

Что будет с курсом доллара и ждать ли резких изменений: прогноз аналитиков

Национальный банк Украины держит официальный на уровне 36,6 гривен за доллар с июля прошлого года. В последнее время курс на наличном рынке упал до 38,7 гривны, сблизившись с фиксированным.

Об этом пишет РБК-Украина

Сравняется ли наличный курс с официальным, будет зависеть от дальнейшего преобладания предложения наличных денег на рынке. Или от того, снимет ли НБУ ограничения, и будет ли у банков возможность по-прежнему трансформировать безналичную валюту в наличные деньги и предлагать ее населению.

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Руководитель службы продаж казначейских продуктов «Банк Авангард» Юрий Крохмаль не ожидает резкой смены курса, хотя в конце года возможно ослабление гривны в пределах 10% (госбюджет-2023 рассчитывался исходя из курса 42,2 гривны за доллар в среднем за год).

«Но это не означает, что динамика курса наличного рынка будет такой же, как и межбанковского. Поскольку наличный курс будет зависеть от достаточного предложения именно наличной валюты, что точно прогнозировать невозможно. Но в любом случае излишек наличной валюты будут абсорбировать банки и курс наличного доллара сильно ниже межбанковского упасть не сможет», — отметил Крохмаль.

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Однако всё, что приводит наличный курс ближе к официальному — это позитив, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Он также прогнозирует, что в ближайшее время курсовых колебаний не стоит ожидать — несколько недель курс будет на нынешнем уровне. Риском для курса могут быть некие «негативные сюрпризы» переговоров о продлении срока действия «зернового коридора».

Действие зернового коридора дало дополнительную выручку от экспорта зерновых и масличных культур в размере 1,5 млрд долларов. Но если коридор будет расширен на металлы и руду, это прибавит еще 1 млрд долларов. А приостановка действия коридора создаст дефицит на межбанке и, как следствие, курс доллара может возрасти.

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