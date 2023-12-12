Что будет с курсом доллара и ценами в Украине в течение следующих 12 месяцев — прогноз финансовых аналитиков Сегодня 15:01 — Валюта

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине в течение следующих 12 месяцев — прогноз финансовых аналитиков, Фото: Unsplash

Курс доллара по отношению к гривне будет умеренно расти в течение следующих 12 месяцев, прогнозируют финансовые аналитики. В то же время инфляция в Украине будет меньше 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Курсовые ожидания

По данным НБУ, финансовые аналитики в декабре 2023 года прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,08 грн/доллар. В октябре они ожидали курс 40,36 грн/доллар.

Население ждет курс 39,80 грн/доллар.

Кроме того, банкиры прогнозируют курс на уровне 41,16 грн/доллар.

Инфляционные ожидания

Финансовые аналитики в декабре 2023 года улучшили ожидания роста цен в течение следующих 12 месяцев до 8,4% с 8,8%.

Кроме того, население ожидает инфляцию в 9,1% (данные за ноябрь), банкиры — 12,7% (октябрь).

Напомним, Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар. По прогнозу правительства, инфляция в 2023 году составит 7,1%, в 2024 году — 9,7%.

Аналитики компании Dragon Capital прогнозируют , что средний курс в 2024 году незначительно повысится до уровня 37,3 грн/доллар и до 39 грн/доллар в конце года. Национальный банк Украины вряд ли пойдет на резкие шаги.

Компания ICU прогнозирует рост ВВП на 5% при курсе гривны 40,7 UAH/USD в 2024 году.

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