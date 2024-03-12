Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения — Finance.ua
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Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения

Валюта
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Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения
Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения
Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайший год. Инфляция ускорится по сравнению с текущим уровнем примерно вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Курс доллара

По информации НБУ, финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ожидали курс 40,29 грн/доллар.
Кроме того, население Украины в феврале ожидало курс 39,84 грн/доллар, а банкиры в январе прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.
Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения

Инфляционные ожидания

Финансовые аналитики в марте 2024 года улучшили прогноз по инфляции до 8,1% (в январе — 8,2%).
Население в феврале ожидало инфляцию в 9,3%, а банкиры в январе прогнозировали рост цен 10,4%.
Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения
Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар.
За 2 месяца с начала года гривна девальвировала на 2,3% по среднемесячному официальному курсу к доллару.
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По материалам:
РБК-Україна
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