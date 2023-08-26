Что будет с курсом доллара, если НБУ его отпустит: прогноз эксперта — Finance.ua

Что будет с курсом доллара, если НБУ его отпустит: прогноз эксперта Сегодня 10:30 — Валюта

Что будет с курсом доллара, если НБУ его отпустит: прогноз эксперта

Если Национальный банк решит отказаться от фиксированного курса, который держится на уровне 36,6 уже больше года, это приведет к скачку доллара. Но рост может быть кратковременным из-за возможностей НБУ.

Об этом сказал экономист Борис Кушнирук в комментарии РБК-Украина

«Если они (НБУ. — Ред.) отпустят курс, бесспорно, курс подскачет. Потом он откатится назад, так всегда бывает», — сказал он, отметив, что население может проиграть.

По его словам, валютный рынок в Украине полностью зависит от Нацбанка, поэтому значение курса может быть любым.

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«Каким захочет Нацбанк, таким оно и будет. Нет рынка. Рынок — это НБУ, можно сказать, перефразируя известную фразу», — добавил он.

Экономист отметил, что в условиях отсутствия рынка регулировать, по сути, все равно будет Нацбанк.

Кушнирук считает, что наличный курс доллара снижался долгое время из-за того, что НБУ начал снимать ограничения по перетоку валюты с межбанковского рынка, где держится фиксированный курс (36,6 гривны +1%), на наличный.

Кушнирук отметил, что на текущий год в Украине прогнозируется отрицательный торговый баланс на 20 млрд долларов, который будет покрываться за счет интервенций НБУ. Поэтому девальвация нужна, но в заранее объявленных параметрах, известных всем участникам.

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Отказ от фиксированного курса Кушнирук считает «абсурдным шагом», но не исключил, что НБУ его сделает. По его словам, пока существует огромный дисбаланс между спросом и предложением, фактически курс определяет Нацбанк. «В условиях, когда у вас такая зависимость от Нацбанка, ни о каком свободном курсообразовании, не может быть и речи», — сказал эксперт.

Как отметил экономист, даже после завершения войны первые год-полтора НБУ обязан был бы постепенно девальвировать гривну. «Но прогнозируемо и планово», — добавил он.

Справка Finance.ua:

НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, предусматривающему контроль и при необходимости корректировку ситуации на рынке;

сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, отмечая, что это произойдет «в перспективе».

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