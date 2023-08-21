Курс доллара в Украине растет: названа самая главная причина скачков — Finance.ua

Курс доллара в Украине растет: названа самая главная причина скачков Сегодня 12:06 — Валюта

Курс доллара в Украине растет: названа самая главная причина скачков

Курс доллара в Украине в последнее время претерпевает некоторые изменения. Происходит это по большей части в связи со срывом россией «зерновой сделки».

Такое мнение в эфире телемарафона высказал руководитель экономических программ аналитического центра «Украинские студии стратегических исследований» Александр Чупак, отметив, что из-за этого Украина лишилась части своей валютной выручки.

Экономист заявил об увеличении спроса на валюту, поскольку экспорт по Черному морю приносил Украине около миллиарда долларов в месяц.

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«Будем надеяться, что мы найдем другие пути продаж наших товаров, возможно, через территориальные воды наших соседей — Румынии, Болгарии, Турции. Мы слышали, что Румыния пообещала, что позволит перевозить по своей территории большое количество наших товаров, поэтому это нам поможет восстановить баланс на валютном рынке», — сказал Чупак.

Напомним, руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард» Юрий Крохмаль заявлял , что в Украине стал расти курс доллара. Это связано с повышением спроса на валюту перед началом осени.

Справка Finance.ua:

в течение 21−27 августа на наличном валютном рынке не произойдет каких-либо особых изменений, курсовые колебания будут в пределах коридоров 37,2−37,7 грн/долл. и 40,7−42 грн/евро также стоит ожидать, что будет сохранен баланс между спросом и предложением на наличные, рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой;

Национальный банк с 19 августа 2023 года внес изменения в порядок проведения отдельных операций в иностранной валюте.



УНІАН По материалам:

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