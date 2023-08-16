Как изменится курс доллара: финансовые аналитики и население ухудшили прогнозы — Finance.ua

Как изменится курс доллара: финансовые аналитики и население ухудшили прогнозы
Курсовые ожидания в Украине стали ухудшаться. И финансовые аналитики, и граждане ждут девальвации.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.
По данным НБУ, финансовые аналитики в июле 2023 года прогнозировали курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,26 грн/доллар. В июне они ждали курс 39,54 грн/доллар.
Курсовые ожидания ухудшаются второй месяц подряд. Население в июле ждало курс 39,75 грн/доллар (в июне — 39,66 грн/доллар)
Кроме того, банкиры в июле прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар.
Справка Finance.ua:
- в Национальном банке Украины готовы возвращаться к политике плавающего валютного курса, если для этого сложатся определенные факторы, но уверяют, что регулятор не допустит бесконтрольной ситуации с курсом в таком случае;
- в ближайшие месяцы ожидать либерализации валютного обменного курса в Украине не стоит, доллар будет колебаться в пределах 37,5−39 гривен, прогнозирует председатель правления Лиги банков Украины Елена Коробкова;
- Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан.
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