Как изменится курс доллара: финансовые аналитики и население ухудшили прогнозы — Finance.ua

Как изменится курс доллара: финансовые аналитики и население ухудшили прогнозы Сегодня 08:01 — Валюта

Как изменится курс доллара: финансовые аналитики и население ухудшили прогнозы

Курсовые ожидания в Украине стали ухудшаться. И финансовые аналитики, и граждане ждут девальвации.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

40,26 грн/доллар. В июне они ждали курс 39,54 грн/доллар. По данным НБУ, финансовые аналитики в июле 2023 года прогнозировали курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне. В июне они ждали курс 39,54 грн/доллар.

Курсовые ожидания ухудшаются второй месяц подряд. Население в июле ждало курс 39,75 грн/доллар (в июне — 39,66 грн/доллар)

Кроме того, банкиры в июле прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

в Национальном банке Украины готовы возвращаться к политике плавающего валютного курса, если для этого сложатся определенные факторы, но уверяют, что регулятор не допустит бесконтрольной ситуации с курсом в таком случае;

в ближайшие месяцы ожидать либерализации валютного обменного курса в Украине не стоит, доллар будет колебаться в пределах 37,5−39 гривен, прогнозирует председатель правления Лиги банков Украины Елена Коробкова;



Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан.



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