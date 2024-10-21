Что будет с гривневыми ОВГЗ в 2024 году — первом полугодии 2025 года Сегодня 09:02 — Фондовый рынок

Что будет с гривневыми ОВГЗ в 2024 году — первом полугодии 2025 года

Уже с конца весны чиновники говорят о необходимости найти до конца 2024 года дополнительные 400−500 млрд грн для покрытия дополнительных расходов казны на армию, что составляет около $10−12 млрд, в зависимости от дальнейшей интенсивности военных действий.

Если не принимать во внимание вариант запуска «печатного станка» (он противоречит договоренностям Украины с МВФ), то основных источников финансирования военных расходов может быть три (международная помощь обеспечивает только «гражданские» расходы нашего бюджета):

повышение налогов и сборов;

международная адресная военная финансовая помощь;

выпуск и продажи новых объемов облигаций. По разным оценкам, звучавшим от экспертов, для покрытия военных расходов Минфину нужно дополнительно продать облигаций на сумму около 220 млрд грн.

Скорее всего, Минфин пока будет пытаться максимально продать облигации банкам (преимущественно бенчмарк-выпуски ОВГЗ). Это ресурс около 72−73 млрд грн максимум до конца года. До 20−30 млрд грн еще может докинуть бизнес.

Но уже к следующему году этот источник вливаний в бюджет «кончится», и ставки по гривневым ОВГЗ, чтобы привлечь население, Минфин будет вынужден повышать. Начинать ему придется с повышения своих доходностей по меньшей мере на 0,5−1% годовых в гривне на все сроки размещения действующих сейчас облигаций (в основном от 1 года и выше).

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Кроме того, у граждан обычно нет денежных сбережений более 1 года, и они откладывают преимущественно деньги на какие-либо крупные покупки или события. Поэтому для того, чтобы обеспечить эту специфику сбережений населения, Минфину придется вернуться к практике размещения облигаций со сроками 6−9 месяцев и 1 год с уплатой процентов, если не ежемесячно, то хотя бы раз в квартал. Эти сроки корреспондируют с традиционными сроками для вкладов и будут более привычными и удобными рядовым украинцам-инвесторам в ОВГЗ.

Вполне возможно и было бы очень неплохо, чтобы Нацбанк (или Казначейство) для повышения ликвидности вторичного рынка начал проводить ежедневные операции по выкупу/продаже отдельных выпусков ОВГЗ с публикацией своих котировок в режиме реального времени.

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Объемы этих операций, их характер и регламент подлежат обсуждению, поскольку это можно рассматривать как вариант эмиссии (если НБУ по ряду причин примет только одну сторону выкупа с рынка облигаций). Но в общей сложности 1−2 млрд грн в таких операциях погоды на валютном рынке или в макрофинансах государства не сделают, а вот ликвидность рынка это может улучшить.

Кроме того, такие новации увеличили бы в разы объемы вторичного рынка и сделали бы его максимально ликвидным, это сузило бы спреды между покупкой и продажей облигаций, что всегда полезно для рынка и инвесторов. Наличие таких игроков на рынке, возможно, активизировало бы и иностранцев, желающих поработать с нашими гривневыми облигациями.

Если же Минфин продолжит снижать доходность по гривневым ОВГЗ, то на фоне растущей инфляции рискует потерять не только потенциальных покупателей данных бумаг среди граждан, но и спровоцировать уменьшение уже имеющегося у населения портфеля.

В этом случае ресурсы этих игроков пойдут либо на приобретение товаров, что приведет к увеличению ценового давления за счет роста спроса, либо в валюту, и нас ждет новый рост курса.

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