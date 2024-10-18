Как менялась в сентябре доходность: гривневые ОВГЗ и номинированные в евро — Finance.ua
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Как менялась в сентябре доходность: гривневые ОВГЗ и номинированные в евро

Фондовый рынок
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Как менялась в сентябре доходность: гривневые ОВГЗ и номинированные в евро
Как менялась в сентябре доходность: гривневые ОВГЗ и номинированные в евро
В сентябре доходность гривневых ОВГЗ снизилась, а номинированных в евро — выросла.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года Минфин разместил гривневые гособлигации на 280,517 млн гривен, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также были размещены бумаги на 1 967 млн долларов и 755 млн евро, что соответственно на 22,1% меньше и на 6,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне снизилась на 0,1 п.п. до 16,3% годовых, в долларах — сохранилась на уровне 4,6% годовых, в евро выросла на 0,1 п.п. до 3,1% годовых.

Валютные ОВГЗ: где лучше покупать

Напомним, большинство украинцев не «заморачиваются» просто переводят все свободные средства в свободно конвертируемую валюту — доллары или евро, реже — английские фунты или польские злотые.
Что лучше выбрать: депозиты или ОВГЗ? Что будет более удобным, что принесет большую прибыль?
Finance.ua сравнил оба вида вложений по нескольким основным параметрам и взвесил все «за» и «против». Об этом читайте в нашей статье:
Депозиты против ОВГЗ: что выбрать на старте 2024 года

Справка Finance.ua:

  • В 2023 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 401,8 млрд гривен, 3 688 млн долларов и 736 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
  • В 2022 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 164,4 млрд гривен, 2 089 млн долларов и 984 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
  • В 2021 году Минфин привлек в госбюджет 287,9 млрд гривен, 3096 млн долларов и 783 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
  • 2020 Минфин привлек в госбюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
По материалам:
Українські Новини
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