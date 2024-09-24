Минфин ограничит привлечение ОВГЗ в 2025 году из-за предельных возможностей внутреннего рынка — Finance.ua

Минфин ограничит привлечение ОВГЗ в 2025 году из-за предельных возможностей внутреннего рынка Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

Минфин ограничит привлечение ОВГЗ в 2025 году из-за предельных возможностей внутреннего рынка

Министерство финансов Украины планирует привлечь всего 17 млрд грн чистыми (привлечение минус погашение) от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2025 году.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Forbes.

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В проекте бюджета-2025 предусмотрено 579 млрд грн новых заимствований через ОВГЗ, в то же время погашение по этим обязательствам составит 562 млрд грн. Рост долговых обязательств на следующий год составит 103%, но Минфин подходит к пределу возможностей на внутреннем рынке заимствований.

Как отметил Марченко, заимствования должны быть сбалансированными, поскольку долговая устойчивость становится приоритетом: «Нельзя бесконечно заимствовать, не учитывая, сколько потом придется погашать».

До конца 2024 года Минфин планирует привлечь около 400 млрд грн через ОВГЗ, из которых чистыми поступлениями будет 216 млрд грн. Эти средства будут направлены на покрытие дополнительных оборонных расходов в размере 500 млрд грн, поддержанных парламентом. Однако в 2025 году банковская система обеспечит лишь незначительный прирост по этому инструменту, что ограничит возможности правительства для финансирования дополнительных потребностей.

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