Минфин ограничит привлечение ОВГЗ в 2025 году из-за предельных возможностей внутреннего рынка — Finance.ua
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Минфин ограничит привлечение ОВГЗ в 2025 году из-за предельных возможностей внутреннего рынка

Фондовый рынок
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Минфин ограничит привлечение ОВГЗ в 2025 году из-за предельных возможностей внутреннего рынка
Минфин ограничит привлечение ОВГЗ в 2025 году из-за предельных возможностей внутреннего рынка
Министерство финансов Украины планирует привлечь всего 17 млрд грн чистыми (привлечение минус погашение) от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2025 году.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Forbes.

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В проекте бюджета-2025 предусмотрено 579 млрд грн новых заимствований через ОВГЗ, в то же время погашение по этим обязательствам составит 562 млрд грн. Рост долговых обязательств на следующий год составит 103%, но Минфин подходит к пределу возможностей на внутреннем рынке заимствований.
Как отметил Марченко, заимствования должны быть сбалансированными, поскольку долговая устойчивость становится приоритетом: «Нельзя бесконечно заимствовать, не учитывая, сколько потом придется погашать».
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До конца 2024 года Минфин планирует привлечь около 400 млрд грн через ОВГЗ, из которых чистыми поступлениями будет 216 млрд грн. Эти средства будут направлены на покрытие дополнительных оборонных расходов в размере 500 млрд грн, поддержанных парламентом. Однако в 2025 году банковская система обеспечит лишь незначительный прирост по этому инструменту, что ограничит возможности правительства для финансирования дополнительных потребностей.
По материалам:
Forbes.ua
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