Что будет с экономикой Украины, если в середине 2026 года будет достигнуто перемирие — прогноз Dragon Capital

Темпы экономического роста в первые годы после войны будут относительно сдержанными

Базовый макроэкономический сценарий компании Dragon Capital предусматривает продолжение активных боевых действий в 2026—2027 годах, включая атаки на критическую инфраструктуру, подавляя экономический рост. Об этом Finance.ua рассказывал по ссылке .

альтернативном сценарии аналитики компании предполагают, что устойчивое перемирие может быть достигнуто в середине 2026 года.

Что будет с экономикой, если война закончится в середине 2026 года

Экономический рост. По оценке Dragon Capital, темпы экономического роста в первые годы после войны будут относительно сдержанными. Хотя потребительский и инвестиционный спрос, вероятно, существенно увеличится в результате улучшения настроений и благодаря началу масштабного восстановления, внутреннее производство вряд ли сможет удовлетворить всплеск спроса, в первую очередь из-за острого дефицита рабочей силы.

Так, по оценке, после войны в Украину вернется около 15% беженцев или 1 млн человек, из которых только 0,3 млн человек пополнят рабочую силу, ведь по результатам недавних опросов все больше украинцев адаптируются за рубежом, особенно те, кто уже привлечен на рынке труда в странах пребывания, а страны пребывания, вероятно, будут заинтересованы удержать рабочую силу.

Увеличению предложения рабочей силы в «гражданском» секторе экономики будет способствовать частичная демобилизация из вооруженных сил, однако влияние этого фактора также будет ограничено, поскольку риски повторного нападения со стороны россии потребуют содержания большой и хорошо подготовленной армии.

Рабочая сила. Ожидается, что численность рабочей силы (без учета вооруженных сил) достигнет 12,5 млн. человек в 2027 г., на 0,8 млн. человек больше, чем в 2025 г.

«Впрочем, этот рост лишь компенсирует падение рабочей силы в последние годы, вызванное влиянием войны и негативной демографией. Поэтому численность рабочей силы останется гораздо меньше, чем 17 млн ​​человек до войны и недостаточной, чтобы удовлетворить стремительный рост спроса на труд», — сказано в макропрогнозе компании.

В то же время масштабное и быстрое привлечение трудовых мигрантов, вероятно, будет сдерживаться относительно низким уровнем зарплат в Украине по сравнению с соседними странами (около 550 евро/мес в Украине, против почти 800 евро/мес в Молдове и 850 евро/мес в Албании), культурными и языковыми барьерами.

Производственные мощности. Еще одним ограничивающим фактором для послевоенного экономического роста будет потеря производственных мощностей из-за временной оккупации части территории.

Так, на временно оккупированной территории остается около 20% посевных площадей, 40% сталелитейных мощностей, производство коксующегося угля, а также крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, обеспечивавшая до войны около 20% производства электроэнергии.

Также на темпы экономического роста в первый год-два после войны негативно повлияет частичное сокращение фискального стимула, ведь рост расходов на восстановление лишь частично компенсирует сокращение бюджетных расходов на оборону. При этом программы внешней бюджетной поддержки, вероятно, будут сокращены в соответствии с бюджетными потребностями и перепрофилированы на финансирование восстановления в следующие годы.

Выводы

В сценарии достижения устойчивого перемирия в середине текущего года реальный ВВП вырастет на 3,5% г/г в 2026 г. и 5,0% г/г в 2027 г. При этом часть потребительского спроса, не удовлетворенная внутренним производством, толкать вверх цены и будет стимулировать рост импорта, тогда как возобновление экспорта будет ограничено, в частности из-за потери производственных мощностей. В результате внешнеторговый дефицит будет оставаться высоким — около 20% ВВП, примерно вдвое выше довоенных уровней, несмотря на ожидаемое сокращение импорта товаров двойного назначения, оружия и энергетических материалов.

Ужесточение инфляционного давления вместе с высоким внешнеторговым дефицитом и смещением структуры импорта в сторону потребительских товаров будет создавать основания для более существенного ослабления курса гривны в сочетании с жесткой монетарной политикой.

