Что будет с экономикой Украины 2023−2024: эксперты дали положительный и отрицательный прогноз — Finance.ua

Что будет с экономикой Украины 2023−2024: эксперты дали положительный и отрицательный прогноз Сегодня 09:04 — Казна и Политика

Что будет с экономикой Украины 2023−2024: эксперты дали положительный и отрицательный прогноз

Украинский институт будущего представил прогноз экономики Украины на 2023−2024 годы.

Экономисты подготовили два подробных сценария — позитивный и негативный. Последний, по мнению экспертов, является базовым, то есть наиболее вероятным.

Негативный сценарий

По наиболее вероятному сценарию полномасштабная война в Украине будет продолжаться. Но осенью 2023 года и в первом полугодии 2024 года завершится активная фаза боевых действий. Однако будут сохраняться риски блэкаутов во время отопительного сезона, то есть ракетных обстрелов по критической инфраструктуре.

В обществе, правительстве будут нарастать внутренние противоречия. Будет отсутствовать консенсус о стратегии и векторе движения Украины дальше, считают эксперты.

Население сократится на несколько миллионов

Население страны, согласно негативному, но наиболее вероятному сценарию, сократится еще на несколько миллионов — 1,5−2 млн. Снятие военного положения приведет к выезду мужчин, а опасность будет сдерживать большую часть украинских мигрантов от возвращения.

Возникнет кризис на рынке труда

Прогнозируют, что в Украину будут возвращаться преимущественно те, кто не смог устроиться на работу за границей. Здесь они будут нуждаться в социальной помощи, а это дополнительная нагрузка на бюджет.

С точки зрения качества человеческого капитала мы несем серьезные потери, считают экономисты. Ведь уехавшие из Украины и не вернувшиеся назад, как правило, имеют знания и навыки, необходимые и важные для выживания в современном мире.

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Как результат — возникнет кризис на рынке труда, будет расти дефицит квалифицированных трудовых ресурсов. Эксперты подчеркивают, что в Украине давно проблема профессиональной деградации, дефицита квалифицированной рабочей силы, а с учетом миграции потребность в качественных специалистах только усилится.

Работодатели будут конкурировать за отдельных работников, повышать зарплаты, увеличивать расходы на премии и бонусы.

Развития бизнеса не будет

Производство будет концентрироваться вокруг военно-промышленного комплекса (ВПК). Большинство секторов промышленности отойдут в стагнацию. Это не значит, что объемы производства будут падать, но развития бизнеса не будет. Доступ к капиталу станет крайне ограниченным, будут отсутствовать источники финансирования, инвестиции, уверенность бизнеса в завтрашнем дне, какая-либо поддержка от государства и стимулы.

Дефицит инвестиций

Инвестиционная активность будет крайне низкой, в стране возникнет дефицит инвестиционного ресурса. Доля инвестиций в капитал не будет превышать 10−15% ВВП. А этого критически недостаточно для запуска роста экономики. Внешних инвестиций тоже почти не будет. Стимулы для скопления капитала отсутствуют.

Морская логистика не восстановится в полном объеме и останется дорогой. Близость линии фронта к Днепру значительно усложнит и речную логистику. Подрыв дамбы Каховской ГЭС практически сделает невозможной речную логистику на юге Украины, что негативно повлияет и на объемы морских перевозок, ведь товар в порты необходимо будет доставлять другими видами транспорта.

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В 2023 импорт будет расти, в то время как экспорт снизится (в денежном эквиваленте). Вырастет дефицит торгового баланса, прогнозируют экономисты.

Западная помощь сократится

Западная финансовая помощь значительно сократится с конца 2023 года, но транши будут продолжать поступать.

Будут формироваться предпосылки для ослабления гривны. НБУ запустит плавающий курс гривны , что ожидаемое приведет к девальвации. Девальвация национальной валюты несколько улучшит состояние украинских экспортеров, экспорт товаров начнет расти быстрее импорта.

«Мы не сможем выжить без помощи Запада»

Украина будет продолжать получать средства от МВФ в рамках меморандума, но в таких условиях станет еще больше зависимой от решений и требований Фонда. В обществе укоренится мнение «мы не сможем выжить без помощи Запада».

Возникнут сложности с финансированием дефицита бюджета и в 2023, и в 2024 годах, но преимущественно в 2024 году.

Экономика уйдет «в тень»

С 2024 года будет принята Национальная стратегия доходов. Увеличится фискальная нагрузка, чтобы прежде всего обеспечивать оборонный сектор ресурсами. Однако это не приведет к ощутимому увеличению налоговых поступлений, экономика просто уйдет «в тень», прогнозируют эксперты.

Минфин будет давить на НБУ с точки зрения финансирования дефицита бюджета путем покупки ОВГЗ, что, по сути, является инструментом эмиссии. Это создаст инфляционные ожидания. При этом НБУ будет придерживаться достаточно жесткой монетарной политики. Ставка НБУ будет оставаться неизменной как минимум до конца 2023 года.

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Фискализация экономики, отмена налоговых льгот на период военного времени, продолжение проверок, обысков бизнеса, рейдерских действий со стороны государства ухудшит бизнес-климат в Украине. Значительная часть бизнеса будет мигрировать за границу. Произойдет еще больший уход бизнеса «в тень».

В обществе вырастет напряжение и протестные настроения.

На фоне низкой базы сравнения ВВП будет демонстрировать положительные темпы роста в 2023—2024 гг., однако фактически будет происходить топтание экономики на месте, консервация существующих проблем и старых политик.

Позитивный сценарий

Что касается позитивного сценария, вероятность которого экономисты оценивают как низкую, экономика Украины будет расти на 10−15% в год, что было бы ожидаемым после падения на 29% в 2022 году. И хотя вероятность позитивных изменений в Украине до конца 2024 года невысокая, эксперты рассмотрели факторы и события, которые могут привести к реализации позитивного сценария и их положительные эффекты для экономики.

Так, в случае деоккупации территорий до границ до 24.02.2022, налаживания логистики — +3−5% роста реального ВВП в год, прогнозируют:

создание дополнительного ВВП за счет возврата территорий; наращивание объемов экспорта, в частности, благодаря использованию морского транспорта.

Рост экономики в 2024 году

Украина продолжит получать помощь в значительном объеме (≥30 млрд долларов в год) на восстановление транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, разминирование территорий — +3−5% ВВП в год.

Проекты восстановления станут первым толчком для роста экономики в 2024 году, в частности, из-за инвестиций, роста объемов производства, создания новых рабочих мест, увеличения доходов населения, роста потребления.

Восстановление после подрыва Каховской ГЭС

Инвестиции в восстановление в результате теракта на Каховской ГЭС будут составлять примерно 1,5−2 млрд долларов до конца 2024 года — +0,8−1,5% роста реального ВВП в 2024 году в зависимости от того, каким будет соотношение импорта и локального производства в процессе строительства и восстановления активов.

Возвращение эмигрантов

Реализация правительством миграционной политики с запуском льготной ипотечной программы (или программы «жилье в лизинг») — поможет вернуть 2−3 млн эмигрантов в Украину — +7−12% рост рынка потребления, а соответственно и рост спроса, доходов бизнеса, налоговых поступлений, экономики в целом

Отказ от концепции Национальной стратегии доходов, предусматривающей фискализацию экономики и, наоборот, проведение стимулирующей фискальной политики, запуск с 2024 года либеральной налоговой реформы «10−10−10 без компенсаторов» — до +2−4 млрд долларов дополнительных инвестиций в экономику, +1- 2% роста реального ВВП 2024 года.

В случае постепенного снижения инфляции и на этом фоне учетной ставки НБУ до диапазона 10−15% восстановится умеренная кредитная и деловая активность.

Создание новых рабочих мест

Откроется гражданская инфраструктура на полную мощность (офлайн школы, кружки, спортивные секции и т. п. ) — это будет способствовать увеличению производительности труда родителей, созданию новых рабочих мест в сфере образования, услуг.

Запуск Программы по реабилитации и ресоциализации участников боевых действий, социальных программ по восстановлению психического состояния украинцев, в частности детей, с целью повышения качества человеческого капитала в Украине — будет способствовать повышению производительности труда украинцев, ускорению роста ВВП.

Вероятность реализации сразу всех факторов сведена на нет

Экономисты отмечают, что вероятность реализации сразу всех факторов сведена на нет. Но комбинация нескольких из них вполне вероятна, тем более что часть из них зависит от политической воли людей, принимающих решение в стране.

Главной мотивацией для них должен стать тот факт, что вероятность того, что мы выиграем войну, но проиграем восстановление, сейчас крайне высока, отмечают эксперты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

ТСН По материалам:

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