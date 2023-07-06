Сколько людей в Украине экономически активны (исследование) — Finance.ua

Сколько людей в Украине экономически активны (исследование) Сегодня 10:01 — Личные финансы

Сколько людей в Украине экономически активны (исследование)

Сейчас в Украине экономически активны около 11,7 млн ​​украинцев, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн. Еще почти 2,7 млн ​​являются безработными.

Такие данные обнародовали эксперты Украинского института будущего (UIF) на презентации Прогноза экономики Украины на 2023−2024 годы.

«По нашим подсчетам, сейчас в Украине около 28,5 млн человек. Но важна не общая цифра, а структура. Среди всех этих 28,5 миллиона у нас 16,8 миллиона — это экономически неактивное население — пенсионеры, дети.

Экономически активны где-то 11,7 миллиона, но работают реально из них только ориентировочно 9−9,3 миллиона. Если из этой цифры вычесть еще бюджетников, то остается 6−7 миллионов человек, которые, по сути, являются той «упряжкой», которая везет на себе всю экономику", — рассказала эксперт экономических программ UIF Яна Лаврик.

Она подчеркнула, что ситуация в дальнейшем может ухудшаться. Если население продолжит и дальше эмигрировать, некому будет создавать ВВП в Украине, платить налоги, а значит — страна не может не только обслуживать бюджет, но и выполнять социальные обязательства.

«Дефицит трудовых ресурсов приведет к повышению налогов, потому что это естественно: если на одного работающего человека будет приходиться два неработающих, чтобы их обеспечить, придется усиливать налоговую нагрузку. Следовательно, отсюда будет фискализация экономики», — подчеркнула исследовательница.

Поэтому, по ее убеждению, миграционная политика Украины, а именно вопрос возвращения украинцев из-за границы и привлечения новых мигрантов, должна стать для правительства приоритетом номер один.

«Ведь это буквально вопрос выживания нации», — подчеркнула Лаврик.

Как сообщалось, в Министерстве экономики Украины считают, что прекращение войны, развитие экономики и восстановление инфраструктуры и жилья, а также возможности для трудоустройства являются основными факторами, способствующими возвращению украинцев домой. А возвращение наших граждан важно для обеспечения быстрого и устойчивого экономического восстановления Украины, ведь после победы потребность в трудовых ресурсах существенно возрастет.

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Укрінформ По материалам:

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