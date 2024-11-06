Что будет с долларом после выборов в США: прогнозы экономистов — Finance.ua

Что будет с долларом после выборов в США: прогнозы экономистов
Экономисты и банкиры разделились во мнениях по поводу грядущих выборов и их влияния именно на курс. В основном считается, что выбор кандидатов, Трампа или Гаррис, не принесет опасений относительно вероятного всплеска стоимости валюты.
Рассказываем, чего ждать от курса доллара после выборов в США, что будет, если победу одержит Трамп или Гаррис, и какое это будет иметь влияние на Украину.
Что может случиться с долларом после выборов в США
Экономист Даниил Монин рассказал, что выборы в США практически не повлияют на курс доллара в Украине. Дело в том, что по состоянию на 2024 год США уже не являются критически крупным спонсором Украины.
- По данным МВФ, неизвестно, получит ли Украина 7,8 миллиарда долларов от США, за которые было проголосовано ранее.
- По состоянию на 2024 год США послали Украине всего 3,9 миллиарда долларов. В общей сложности сумма будет составлять 6,2 миллиарда долларов.
«Что касается 2025 года, то страны G7 уже договорились о 50 миллиардах поддержки за счет прибыли из замороженных средств россии в Европе. Это будут не деньги США, поэтому неважно, кто будет президентом», — отмечает эксперт Украинского института будущего Монин.
Он добавляет, что Европа готова взять на себя помощь в размере 38 миллиардов из 50 миллиардов, а потому нет каких-либо оснований говорить о том, что курс будет зависеть от США.
Эксперт Монин предполагает, что, возможно, кандидат Дональд Трамп найдет какой-то способ остановить войну и тогда может быть теоретически другой расклад по финансированию Украины. Впрочем, даже если это произойдет, то новый президент приобретает полномочия с 20 января, поэтому это уже будет 2025 год.
Кроме того, как сообщает для 24 Канала вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, результаты выборов в США, по крайней мере до 20 января, будут лишь косвенно влиять на валютные курсы в Украине, а скорее в краткосрочной перспективе могут отражаться на поведении граждан.
«Пока небольшая часть украинцев выжидают результатов выборов, откладывая, например, приобретение недвижимости или покупку валюты. Однако это скорее перестраховка перед неопределенностью результатов», — говорит Мамедов.
Следовательно, по его словам, любой результат станет реальностью, но вряд ли в обществе будет наблюдаться тотальная эйфория или глубокое отчаяние.
Повлияют ли выборы на курс в Украине
Экономист Олег Пендзин объяснил, что фамилия Трампа ничем не отличается от фамилии Гаррис, а отличается только их политика. Однако он отмечает, что между тем, что говорит кандидат до выборов, и тем, что он делает, став президентом, существенная разница.
«Я бы на сегодня не придавал ситуации с выборами апокалиптического вида. Все зависит от политики. Следовательно, если американцы будут предоставлять Украине столько же финансовой помощи, как на сегодня, тогда с курсом никаких изменений не произойдет. В то же время если политика изменится, а помощи не будет, то, безусловно, курс будет падать гораздо больше», — считает руководитель Экономического дискуссионного клуба Пендзин.
Сергей Мамедов добавляет, что сейчас для спокойствия на валютном рынке гораздо больше оснований, чем для обеспокоенности.
- Во-первых, выборы не являются прямым фактором, от которого зависят курсовые показатели, а прямыми факторами являются соотношение спроса и предложения на валютном рынке, макроэкономические показатели (рост ВВП), уровень инфляции, дефицит бюджета
и т. д.
- Во-вторых, смена власти в США происходит по демократическим принципам, согласно сложившейся политической традиции, основывающейся на системе сдерживаний и противовесов: каким бы ни был новоизбранный президент, он не сможет самостоятельно решать судьбу всей страны.
- В-третьих, внешняя политика США не предполагает популяризацию автократии, а направлена на развитие мировой демократии.
- В-четвертых, любая политическая персона не способна управлять экономикой другого государства.
- В-пятых, доллар США не является в Украине дефицитом, что делает какие-либо всплески спроса лишь кратковременной «эмоцией».
- В-шестых, у Украины есть своя валюта, а курс доллара вряд ли можно привязать к персоне американского президента.
«Доллар „будет жить“ по экономическим законам как в самих Соединенных Штатах, так и в любой другой стране. Главное опасение, о котором сейчас можно говорить и которое вызывает страх у наших граждан, — это возможная „ревизия“ программ поддержки Украины в случае победы наиболее одиозного кандидата и определенные политические „движения“, которые будут направлены против интересов Украины», — отмечает председатель правления Глобус Банка.
Однако, несмотря на частичную зависимость Украины от помощи США, речь идет как о военной, так и о финансовой, главный источник курса кроется именно в Украине и не зависит от прихотей иностранных политиков.
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