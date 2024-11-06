Что будет с долларом после выборов в США: прогнозы экономистов — Finance.ua

Что будет с долларом после выборов в США: прогнозы экономистов Сегодня 09:04 — Валюта

Что будет с долларом после выборов в США: прогнозы экономистов

Экономисты и банкиры разделились во мнениях по поводу грядущих выборов и их влияния именно на курс. В основном считается, что выбор кандидатов, Трампа или Гаррис, не принесет опасений относительно вероятного всплеска стоимости валюты.

Рассказываем, чего ждать от курса доллара после выборов в США, что будет, если победу одержит Трамп или Гаррис, и какое это будет иметь влияние на Украину.

Что может случиться с долларом после выборов в США

Экономист Даниил Монин рассказал, что выборы в США практически не повлияют на курс доллара в Украине. Дело в том, что по состоянию на 2024 год США уже не являются критически крупным спонсором Украины.

По данным МВФ, неизвестно, получит ли Украина 7,8 миллиарда долларов от США, за которые было проголосовано ранее.

По состоянию на 2024 год США послали Украине всего 3,9 миллиарда долларов. В общей сложности сумма будет составлять 6,2 миллиарда долларов.

«Что касается 2025 года, то страны G7 уже договорились о 50 миллиардах поддержки за счет прибыли из замороженных средств россии в Европе. Это будут не деньги США, поэтому неважно, кто будет президентом», — отмечает эксперт Украинского института будущего Монин.

Он добавляет, что Европа готова взять на себя помощь в размере 38 миллиардов из 50 миллиардов, а потому нет каких-либо оснований говорить о том, что курс будет зависеть от США.

Эксперт Монин предполагает, что, возможно, кандидат Дональд Трамп найдет какой-то способ остановить войну и тогда может быть теоретически другой расклад по финансированию Украины. Впрочем, даже если это произойдет, то новый президент приобретает полномочия с 20 января, поэтому это уже будет 2025 год.

Кроме того, как сообщает для 24 Канала вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, результаты выборов в США, по крайней мере до 20 января, будут лишь косвенно влиять на валютные курсы в Украине, а скорее в краткосрочной перспективе могут отражаться на поведении граждан.

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«Пока небольшая часть украинцев выжидают результатов выборов, откладывая, например, приобретение недвижимости или покупку валюты. Однако это скорее перестраховка перед неопределенностью результатов», — говорит Мамедов.

Следовательно, по его словам, любой результат станет реальностью, но вряд ли в обществе будет наблюдаться тотальная эйфория или глубокое отчаяние.

Повлияют ли выборы на курс в Украине

Экономист Олег Пендзин объяснил, что фамилия Трампа ничем не отличается от фамилии Гаррис, а отличается только их политика. Однако он отмечает, что между тем, что говорит кандидат до выборов, и тем, что он делает, став президентом, существенная разница.

«Я бы на сегодня не придавал ситуации с выборами апокалиптического вида. Все зависит от политики. Следовательно, если американцы будут предоставлять Украине столько же финансовой помощи, как на сегодня, тогда с курсом никаких изменений не произойдет. В то же время если политика изменится, а помощи не будет, то, безусловно, курс будет падать гораздо больше», — считает руководитель Экономического дискуссионного клуба Пендзин.

Сергей Мамедов добавляет, что сейчас для спокойствия на валютном рынке гораздо больше оснований, чем для обеспокоенности.

Во-первых, выборы не являются прямым фактором, от которого зависят курсовые показатели, а прямыми факторами являются соотношение спроса и предложения на валютном рынке, макроэкономические показатели (рост ВВП), уровень инфляции, дефицит бюджета и т. д.

выборы не являются прямым фактором, от которого зависят курсовые показатели, а прямыми факторами являются соотношение спроса и предложения на валютном рынке, макроэкономические показатели (рост ВВП), уровень инфляции, дефицит бюджета Во-вторых, смена власти в США происходит по демократическим принципам, согласно сложившейся политической традиции, основывающейся на системе сдерживаний и противовесов: каким бы ни был новоизбранный президент, он не сможет самостоятельно решать судьбу всей страны.

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В-третьих , внешняя политика США не предполагает популяризацию автократии, а направлена ​​на развитие мировой демократии.

, внешняя политика США не предполагает популяризацию автократии, а направлена ​​на развитие мировой демократии. В-четвертых, любая политическая персона не способна управлять экономикой другого государства.

любая политическая персона не способна управлять экономикой другого государства. В-пятых, доллар США не является в Украине дефицитом, что делает какие-либо всплески спроса лишь кратковременной «эмоцией».

доллар США не является в Украине дефицитом, что делает какие-либо всплески спроса лишь кратковременной «эмоцией». В-шестых, у Украины есть своя валюта, а курс доллара вряд ли можно привязать к персоне американского президента.

«Доллар „будет жить“ по экономическим законам как в самих Соединенных Штатах, так и в любой другой стране. Главное опасение, о котором сейчас можно говорить и которое вызывает страх у наших граждан, — это возможная „ревизия“ программ поддержки Украины в случае победы наиболее одиозного кандидата и определенные политические „движения“, которые будут направлены против интересов Украины», — отмечает председатель правления Глобус Банка.

Однако, несмотря на частичную зависимость Украины от помощи США, речь идет как о военной, так и о финансовой, главный источник курса кроется именно в Украине и не зависит от прихотей иностранных политиков.

Телеканал 24 По материалам:

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