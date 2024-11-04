Что будет с курсом доллара: Пышный объяснил цели НБУ на валютном рынке — Finance.ua

Что будет с курсом доллара: Пышный объяснил цели НБУ на валютном рынке Сегодня 10:02 — Валюта

Что будет с курсом доллара: Пышный объяснил цели НБУ на валютном рынке

Национальный банк Украины в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка из-за продажи долларов. Это исключает резкие изменения курса.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью каналу ICTV

По его словам, не нужно путать действительно термин устойчивость валютного рынка с фиксированным курсом.

«Устойчивость валютного рынка означает, что процессы на валютном рынке происходят в зависимости от спроса и предложения, но с участием Национального банка, который позволяет курсу двигаться в сторону роста или, соответственно, снижения, срезая опасные пики, которые, собственно, и создают риск для устойчивости валютного рынка, пытаясь повлиять на курсовые ожидания», — сказал он.

Пышный напомнил, что год назад Национальный банк перешел к управляемой гибкости, которая пришла на замену фиксированному курсу и имела целью сделать экономику более устойчивой, сделать экономику способной поглощать шоки как внутренние, так и внешние.

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«В чем проблема фиксированного курса? Фиксированный курс создает ситуацию, когда экономические агенты, украинские предприятия — импортеры, экспортеры — соответствующим образом не подвержены валютным рискам. Но так украинская экономика, учитывая войну, функционирует сейчас в глубоком структурном дефиците. Поэтому присутствие Национального банка на рынке остается. Но одновременно НБУ делает все для того, чтобы опрос и предложение валюты приобретали все большее значение при определении соответствующей курсовой динамики, обеспечивая при этом устойчивость валютного рынка», — добавил он.

Важно также то, что Национальный Банк перешел в режим инфляционного таргетирования. «Устойчивость валютного рынка для НБУ является одним из элементов, благодаря которому он будет обеспечивать постепенное возвращение инфляции к инфляционной цели 5% на горизонте политики в течение ближайших лет», — сказал он.

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Пышный напомнил, что инфляция ускорилась и она является следствием определенных факторов, которые будут исчерпывать свое влияние по мере влияния времени.

«Но одновременно монетарная политика НБУ, курсовая и процентная, оказывает существенное влияние на эти процессы, и устойчивость валютного рынка — это один из весомых факторов, чтобы инфляция оставалась в контролируемых параметрах и с течением времени приближалась к той цели, которую мы считаем оптимальной для того, чтобы поддержать и развитие кредитования и развитие экономики.

«НБУ не только оставил учетную ставку на уровне 13%, но и опубликовал новый макропрогноз, который предусматривает, что инфляция в следующем году будет замедляться во втором полугодии 2025 года, учетная ставка будет оставаться неизменной по меньшей мере до конца первого полугодия следующего года», — добавил он.

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