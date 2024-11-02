Сколько будет стоить 100 долларов в 2025 году: прогноз экономиста — Finance.ua

Сколько будет стоить 100 долларов в 2025 году: прогноз экономиста Сегодня 21:19 — Валюта

Сколько будет стоить 100 долларов в 2025 году: прогноз экономиста

В конце 2024 года существует вероятность того, что курс доллара достигнет 42,5 гривны. А к концу следующего года цена может еще повыситься.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии «Телеканала 24».

По его словам, к концу года курс доллара может подняться до 47,5 грн.

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«То есть начинать мы будем где-то с 42 гривен, а заканчивать — на уровне 47,5 гривны», — сказал он.

Сколько будет стоить 100 долларов в следующем году

Таким образом, в 2025 году доллар может подорожать на 6 гривен.

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Это означает, что стоимость 100 долларов в начале нового года составит примерно 4 200 гривен, а в конце может составить 4 750 гривен.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд прогнозирует, что в следующем году среднегодовой курс гривны к доллару в Украине будет составлять 45,0 грн/доллар. А в 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн;

по словам инвестбанкира Сергея Фурсы, курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений;

экономист Даниил Монин отметил, что до конца 2024 года гривна может быстро потерять свои позиции, что усложнит удержание курса доллара в Украине на уровне 41−42 гривны.

Телеканал 24 По материалам:

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