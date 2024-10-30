Каким будет курс доллара в ноябре 2024 года — прогноз эксперта Сегодня 12:01 — Валюта

Каким будет курс доллара в ноябре 2024 года — прогноз эксперта

Курс доллара в ноябре 2024 года колебался в пределах 41,2 — 42,1 грн за доллар на межбанковском рынке. На наличном рынке курс доллара может достигнуть 42,5 грн. за доллар.

Об этом рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии «Факты ICTV».

«Гривна будет находиться под определенным давлением, но НБУ будет пытаться сдержать девальвацию», — отметил Хмелевский.

По его словам, среди украинцев наблюдается значительный спрос на валюту. К примеру, в сентябре чистая покупка валюты населением составила около 1,1 млрд долларов.

«Это один из самых высоких показателей текущего года. Он указывает на то, что население не верит в стабильность гривны и ожидает девальвации», — подчеркнул Хмелевский.

Читайте также Спрос на валюту остается на очень высоком уровне — ICU

На рост курса доллара в Украине влияет множество факторов. Один из главных — это война, которая приводит к гибели людей и значительным разрушениям предприятий, инфраструктуры, жилья.

Также на курс валют влияет замедление экономического роста.

«Дефицит внешней торговли за 9 месяцев текущего года достиг 20,5 млрд долларов, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот дефицит приходится финансировать за счет валютных интервенций Нацбанка», — добавил кандидат экономических наук.

Читайте также Отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине: Данилишин прокомментировал политику гибкого курсообразования

По словам Хмелевского, у Украины есть значительные проблемы с финансированием дефицита Госбюджета.

Не исключено, что для обеспечения финансирования государственных расходов НБУ придется увеличить денежную эмиссию. Только за первую половину текущего года денежная база выросла на 10,5% и продолжила расти в последующие месяцы.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.