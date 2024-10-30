Каким будет курс доллара в ноябре 2024 года — прогноз эксперта
Курс доллара в ноябре 2024 года колебался в пределах 41,2 — 42,1 грн за доллар на межбанковском рынке. На наличном рынке курс доллара может достигнуть 42,5 грн. за доллар.
Об этом рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии «Факты ICTV».
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«Гривна будет находиться под определенным давлением, но НБУ будет пытаться сдержать девальвацию», — отметил Хмелевский.
По его словам, среди украинцев наблюдается значительный спрос на валюту. К примеру, в сентябре чистая покупка валюты населением составила около 1,1 млрд долларов.
«Это один из самых высоких показателей текущего года. Он указывает на то, что население не верит в стабильность гривны и ожидает девальвации», — подчеркнул Хмелевский.
На рост курса доллара в Украине влияет множество факторов. Один из главных — это война, которая приводит к гибели людей и значительным разрушениям предприятий, инфраструктуры, жилья.
Также на курс валют влияет замедление экономического роста.
«Дефицит внешней торговли за 9 месяцев текущего года достиг 20,5 млрд долларов, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот дефицит приходится финансировать за счет валютных интервенций Нацбанка», — добавил кандидат экономических наук.
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По словам Хмелевского, у Украины есть значительные проблемы с финансированием дефицита Госбюджета.
Не исключено, что для обеспечения финансирования государственных расходов НБУ придется увеличить денежную эмиссию. Только за первую половину текущего года денежная база выросла на 10,5% и продолжила расти в последующие месяцы.
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