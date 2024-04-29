Что будет с ценами на топливо в мае: ожидать ли роста стоимости — Finance.ua
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Что будет с ценами на топливо в мае: ожидать ли роста стоимости

Личные финансы
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Что будет с ценами на топливо в мае: ожидать ли роста стоимости
Что будет с ценами на топливо в мае: ожидать ли роста стоимости
Стоимость горючего существенно выросла с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. И, как стало известно, рост цены происходит не из-за растущего спроса.
Об этом рассказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии 24 Каналу.
Как объясняет эксперт, в мае не стоит ждать потрясений по поводу стоимости на рынке. Дело в том, что скачки цен могут произойти только в одном случае — если будет меняться цена в мире.
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«Как будет вести себя мировой рынок, пока никто не может сказать. Видим, что все били тревогу относительно ситуации с Израилем и Ираном, цена на нефть по 150 долларов за баррель и т. д. А в результате цена пошла вниз. Или, например, не бейте по российским заводам, потому что цена будет выше. Но цена упала», — отметил Куюн.
Он также пояснил, что на рост стоимости горючего влияет два основных фактора — мировые цены и курс доллара. То есть если в начале года нефть стоила 77 долларов за баррель, то сегодня почти 90 долларов. В то же время, не стоит забывать, что каждая гривна в курсе доллара — это 80 копеек дополнительно в цене горючего.
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«Вот был там доллар 38 гривен, сегодня он уже в среднем 39,5 гривны. То есть полторы гривны прибавил, а это соответственно 1,2 гривны к цене горючего исключительно в результате курса», — объясняет Куюн.
По состоянию на 29 апреля, по данным консалтинговой группы А-95, топливо стоит:
  • бензин А-95 — 55,39 гривны,
  • бензин А-92 — 52,36 гривны,
  • дизтопливо — 54,22 гривны,
  • автомобильный газ — 27,60 гривны.
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По материалам:
Телеканал 24
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