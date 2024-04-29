🎁Дарим 3 сертификата на топливо номиналом 1500 грн — Finance.ua

🎁Дарим 3 сертификата на топливо номиналом 1500 грн Сегодня 10:35 — Страхование

🎁Дарим 3 сертификата на топливо номиналом 1500 грн

💃Зажигательные эксперты по страхованию решили разжечь ваши эмоции и разыграть среди подписчиков канала «Эксперты по страхованию Finance.ua» 3 сертификата от WOG на горючее номиналом 1500 гривен.

Один бесценный победитель = один бесценный сертификат 🏆

👇 Для участия в розыгрыше обязательно нужно:

1. Быть подписанным на канал « Эксперты по страхованию ».

2. Нажать кнопку «Хочу топливо» в канале под постом .💡

Результаты розыгрыша будут оглашены 03.05.

Победителей рандомно выберет телеграм-бот Givy Bot. Официальные условия розыгрыша по ссылке .🔥

Примите участие и выиграйте свою дозу топлива эмоций! 🌟

Перейти в канал — https://t.me/+xHiIJKRA51lkMGEy

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