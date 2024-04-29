🎁Дарим 3 сертификата на топливо номиналом 1500 грн — Finance.ua
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🎁Дарим 3 сертификата на топливо номиналом 1500 грн

Страхование
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🎁Дарим 3 сертификата на топливо номиналом 1500 грн
🎁Дарим 3 сертификата на топливо номиналом 1500 грн
💃Зажигательные эксперты по страхованию решили разжечь ваши эмоции и разыграть среди подписчиков канала «Эксперты по страхованию Finance.ua» 3 сертификата от WOG на горючее номиналом 1500 гривен.
Один бесценный победитель = один бесценный сертификат 🏆

👇 Для участия в розыгрыше обязательно нужно:

1. Быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию».
2. Нажать кнопку «Хочу топливо» в канале под постом.💡
Результаты розыгрыша будут оглашены 03.05.
Победителей рандомно выберет телеграм-бот Givy Bot. Официальные условия розыгрыша по ссылке.🔥
Примите участие и выиграйте свою дозу топлива эмоций! 🌟
Перейти в канал — https://t.me/+xHiIJKRA51lkMGEy
По материалам:
Finance.ua
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