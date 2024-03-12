Что больше всего подорожало в феврале — данные Госстата Сегодня 09:43 — Личные финансы

Что больше всего подорожало в феврале — данные Госстата

Рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 г. замедлился до 0,3% с 0,4% в январе, 0,7% в декабре и 0,5% в ноябре.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Ведомство напомнило, что в феврале 2023 года оно было выше — 0,7%, так что в годовом выражении инфляция по итогам февраля этого года снизилась до 4,3% с 4,7% по итогам января и 5,1% - по итогам декабря и ноября.

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Отмечается, что в феврале-24 базовая инфляция осталась на уровне января — 0,4% после нуля в декабре и 0,3% в ноябре. С учетом того, что в феврале-2023 базовая инфляция составила 0,5%, в годовом выражении она снизилась по итогам прошлого месяца до 4,5% с 4,6% по итогам января.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 4,4%) подорожали овощи. На 2,9−0,4% выросли цены на говядину, растительное масло, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки, рис, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, фрукты. В то же время, на 3,5−0,8% снизились цены на яйца, свинину, сахар, мясо птицы, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Одежда и обувь подешевели на 3,5%, в том числе одежда на 3,5%, обувь — на 3,4%.

Цены на транспорт снизились на 0,2% в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,1% и горючего и смазочных масел на 0,5%.

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Как сообщалось, инфляция в Украине в 2023 году снизилась до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году.

Нацбанк Украины в январе улучшил прогноз инфляции на 2024 год с 9,5 до 8,6%. По его оценкам, к концу первого квартала она будет составлять 5%, однако потом начнет расти: до 6,6% во втором квартале и до 8,8% - в третьем.

Правительство в начале ноября улучшило прогноз инфляции на 2024 год с 10,8% до 9,7%.

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