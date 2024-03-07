Почему замедлилась инфляция, и что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз НБУ — Finance.ua

Почему замедлилась инфляция, и что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз НБУ Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Почему замедлилась инфляция, и что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз НБУ

Снижение инфляции в январе 2024 года до 4,7% обусловило большее предложение отдельных продуктов питания и эффекты от значительных урожаев 2023 года, мораторий на повышение ряда тарифов на услуги ЖКХ, а также замедление роста мировых цен на нефть. По оценкам НБУ, инфляция продолжила снижаться и в феврале.

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки роста цен за февраль, но, согласно обнародованному графику, годовая инфляция упала примерно до 4,3%. Госстат обнародует официальные данные 8 марта.

«В то же время благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления будут постепенно иссякать, а давление со стороны роста заработных плат будет подпитывать рост цен», — говорится в обзоре.

По данным НБУ, большее предложение продуктов питания в условиях более теплой погоды, дальнейших эффектов от значительных урожаев 2023 года и переориентации отдельных производителей (в частности, яиц и молока) на внутренний рынок сдерживали рост цен на продукты питания.

С другой стороны, инфляцию подпитывали сокращение предложения качественной продукции (в том числе овощей борщового набора), переход на более дорогую тепличную продукцию (помидоры), а также меньшие объемы польского импорта (твердые сыры, кисломолочная продукция).

Цены на непродовольственные товары незначительно снизились, прежде всего за счет углубления падения цен на одежду и обувь. Замедлился рост стоимости услуг, прежде всего благодаря уменьшению давления со стороны расходов на пищевое сырье и энергию, говорится в обзоре.

Цены на топливо находились практически на уровне января прошлого года. Такая динамика обусловлена прежде всего снижением мировых цен на нефть и диверсификацией путей поставки топлива, в частности автогаза, пояснили в НБУ.

Алкогольные напитки и табачные изделия в дальнейшем дорожали более медленными темпами из-за уменьшения давления со стороны расходов на сырье и материалы, а также сохранения давления со стороны теневого предложения.

Сдерживал административную инфляцию также мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ускорился рост цен на некоторые лекарства на фоне подорожания импорта, отмечают в НБУ.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.